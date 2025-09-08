Reprodução/ Multishow The Town: Pitty, Green Day e Karol Conká

O primeiro fim de semana do The Town, festival de música criado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, o mesmo idealizador do Rock in Rio, ficou marcado por momentos icônicos; relembre:





Pedido de casamento

O show de Pitty foi embalado por vários hits da cantora e compositora. Além das músicas, um acontecimento ganhou destaque na apresentação: um pedido de casamento.





Trata-se do casal Mayara Rosa e Thiago Diniz. O rapaz resolveu pedir a mão da namorada durante o show, enquanto a musicista entoava versos da canção "Equalize", uma das mais famosas da carreira dela.

O momento foi ovacionado por outros espectadores, principalmente depois da moça aceitar o pedido. Por meio das redes sociais, eles revelaram que se beijaram pela primeira vez ao som da mesma música, durante a edição inaugural do festival, em 2023.





Karol Conka mamacita

A ex-participante do "Big Brother Brasil 2021" protagonizou um momento hilário durante a passagem pelo festival. Em meio ao show que fazia no palco The One, ela convidou o filho para uma participação especial.

O que surpreendeu os espectadores foi o nome artístico escolhido pelo garoto, que se inspirou na marca registrada da matriarca para a nomenclatura. "Recebam com muito barulho, Jorge Conjota", disse a cantora ao chamar o herdeiro.

o nome artístico do filho da Karol Conká é Jorge Conjota kkkkkkkkkkkkk genial pic.twitter.com/PzO75rKrX7 — Matheus (@matheuscaseca) September 6, 2025





Green Day

O trio americano foi ovacionado não apenas pelo público presente no festival, como também pelos internautas em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. A apresentação começou às 23h15 do domingo (7) e teve quase duas horas de duração.

“Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock”, "Blitzkrieg Bop”, “American Idiot”, "Holiday" e “Know your enemy” foram algumas das canções interpretadas por eles. Em determinado momento da apresentação, um fã foi convidado para subir ao palco.

Sonho! Billie Joe chamou uma fã ao palco do Green Day pra cantar 'Know Your Enemy'. 🤘 #TheTownNoMultishow pic.twitter.com/ig0VedVauG— We In The Crowd (@weinthecrowd) September 8, 2025



