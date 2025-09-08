O primeiro fim de semana do The Town, festival de música criado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, o mesmo idealizador do Rock in Rio, ficou marcado por momentos icônicos; relembre:
Pedido de casamento
O show de Pitty foi embalado por vários hits da cantora e compositora. Além das músicas, um acontecimento ganhou destaque na apresentação: um pedido de casamento.
Trata-se do casal Mayara Rosa e Thiago Diniz. O rapaz resolveu pedir a mão da namorada durante o show, enquanto a musicista entoava versos da canção "Equalize", uma das mais famosas da carreira dela.
O momento foi ovacionado por outros espectadores, principalmente depois da moça aceitar o pedido. Por meio das redes sociais, eles revelaram que se beijaram pela primeira vez ao som da mesma música, durante a edição inaugural do festival, em 2023.
Karol Conka mamacita
A ex-participante do "Big Brother Brasil 2021" protagonizou um momento hilário durante a passagem pelo festival. Em meio ao show que fazia no palco The One, ela convidou o filho para uma participação especial.
O que surpreendeu os espectadores foi o nome artístico escolhido pelo garoto, que se inspirou na marca registrada da matriarca para a nomenclatura. "Recebam com muito barulho, Jorge Conjota", disse a cantora ao chamar o herdeiro.
Green Day
O trio americano foi ovacionado não apenas pelo público presente no festival, como também pelos internautas em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. A apresentação começou às 23h15 do domingo (7) e teve quase duas horas de duração.
“Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock”, "Blitzkrieg Bop”, “American Idiot”, "Holiday" e “Know your enemy” foram algumas das canções interpretadas por eles. Em determinado momento da apresentação, um fã foi convidado para subir ao palco.