O festival de música The Town teve início no dia 6 de setembro, no Autódromo de Interlagos em São Paulo, e terminará neste fim de semana.
Pelos seus palcos já passaram várias atrações internacionais e nacionais: Travis Scott, Don Toliver, Bad Religion, Iggy Pop, Capital Inicial, Supla e Inocentes, entre outros.
Neste sábado (13/9) se apresentam Mariah Carey, Lionel Richie, Ivete Sangalo e Glória Groove. Já no domingo, dia 14 de setembro, teremos as atrações latinas de Camila Cabello e J Balvin.
Latino
José Álvaro Osorio Balvin, ou simplesmente J Balvin, nasceu em 1985, em Medellín, Colômbia, cidade de outros artistas da música latina, como Karol G, Sebastián Yatra e Juanes.
Balvin, atualmente, é um dos principais cantores de reggaeton, ritmo latino que tem recebido grande acolhida nas pistas de dança de todo o mundo.
Recentemente o artista lançou um álbum, Mixteip , que traz 10 faixas bastante dançantes. Entre elas, destaque para “Zun Zun”, gravada com o porto-riquenho Lenny Tavárez e o estadunidense Justin Quiles.
Outra música que merece ser ouvida é "Misterio", que teve a participação de Gilberto Santa Rosa, veterano cantor de salsa e bolero de Porto Rico.
Nessa faixa temos a animada mistura de reggaeton com salsa, mostrando que J Balvin não está acomodado no gênero que o consagrou.
O cantor tem dividido os microfones com vários colegas, entre eles, a nossa Anitta com quem gravou “Machika” (2018) e “Bola Rebola” (2019).
Há uma expectativa de que a brasileira faça uma participação especial, neste domingo, no show do colombiano.
Latina
Além de J Balvin, o outro destaque latino do The Town é a cantora cubano-mexicana Camila Cabello, que também tem nacionalidade estadunidense.
Camila iniciou sua carreira em 2012, no girl group Fifth Harmony, mas quatro anos depois saiu para a carreira solo.
Ela canta em inglês, mesclando alguns versos em espanhol. Sua música é marcada principalmente pela sonoridade latina.
Entre seus principais sucessos podemos registrar "Havana", "Señorita" e "Bam Bam".
Camila Cabello também atua como atriz, tendo protagonizado, em 2021, Cinderela , filme dirigido pelo cineasta Kay Cannon.
Tanto J Balvin como Camila Cabello se apresentarão no Palco Skyline, sendo que o show dele está previsto para iniciar às 18h10 e o dela, às 20h30.
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista o videoclipe Misterio com J Balvin e Gilberto Santa Rosa: