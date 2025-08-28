Foto: Divulgacao Analisar o Lollapalooza: minha primeira missão na CNBC Brasil

O Lollapalooza Brasil revelou, nesta quinta-feira (28), a lista completa de artistas que vão agitar a edição de 2026.

O festival será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e promete três dias de muita música com diversidade de estilos e grandes estreias.

Entre os headliners confirmados estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex, Doechii, Turnstile e Lewis Capaldi.

Faltando pouco mais de seis meses para a abertura dos portões, o público já tem motivos para comemorar: serão 71 atrações, sendo 17 estreantes no Brasil e 33 artistas internacionais.

Line-up do Lollapalooza 2026

Headliners: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex, Doechii, Turnstile e Lewis Capaldi

Cypress Hill

Peggy Gou

Kygo

Interpol

Addison Rae

Katseye

Brutalismus 3000

Ben Böhmer

Marina

DJO

FBC

Edson Gomes

TV Girl

Men I Trust

RIIZE

Negra Li

Agnes Nunes

Scalene

Mundo Livre S/A

Zopelar

Aline Rocha

Febre90s

Oruã

Varanda

Papisa

Terraplana

Cidade Dormitório

Stefanie

Jadsa

Papangu

Blackat

… e muito mais.

Estrelas em destaque

O pop contemporâneo chega forte nesta 13ª edição do LollaBR. Sabrina Carpenter desembarca com sucessos de seus álbuns emails i can’t send e Short n’ Sweet, além de apresentar Man’s Best Friend, que estreia nesta sexta-feira (29).

A sensação do momento, Chappell Roan, também fará sua primeira apresentação no país. A artista conquistou o público mundial com hits como Pink Pony Club e HOT TO GO! e promete um show explosivo no festival.

Outra aguardada atração é Lorde, que retorna ao Brasil com clássicos como Royals, Supercut e Ribs, além do novo projeto Virgin, aclamado mundialmente.

Também em estreia solo no Brasil, Tyler, The Creator traz faixas de seu mais recente álbum, DON’T TAP THE GLASS. Já o Deftones, referência do metal alternativo, chega com o recém-lançado Private Music. Para completar o time, Skrillex promete um set cheio de energia e sucessos que marcaram sua trajetória.

O festival também marca o retorno de Lewis Capaldi, que após um período afastado dos palcos para cuidar da saúde, volta ao Brasil trazendo hits emocionantes como Someone You Loved.

Do Lolla Chicago para o Brasil

Alguns dos shows mais comentados da edição de 2025 em Chicago desembarcam no país no próximo ano. Doechii, vencedora do Grammy de Melhor Álbum de Rap com Alligator Bites Never Heal, estará no palco brasileiro com sucessos como Anxiety e Alter Ego.

A banda Katseye, revelação global, também chega pela primeira vez ao Brasil com coreografias e ritmos envolventes. Marina retorna ao festival após encantar o público em edições anteriores, enquanto Djo, projeto solo de Joe Keery(de Stranger Things), fará sua estreia no país com o álbum The Cruz e a canção End of Beginning, que viralizou no último ano.

Estrutura e ingressos

Com quatro palcos e mais de 600 mil m² ocupados no Autódromo de Interlagos, o Lollapalooza 2026 reforça seu compromisso com a diversidade musical, unindo novos talentos a grandes lendas da cena mundial. Os ingressos já estão disponíveis pelo site Ticketmaster.