Wagner Moura em "Ladrões de Drogas"

Wagner Moura, de 49 anos, não foi indicado ao Emmy Awards, a maior premiação da televisão mundial, nesta terça-feira (15). A nomeação foi anunciada em Los Angeles. Cotado por vários veículos da imprensa internacional, o artista seria o primeiro brasileiro a receber esta indicação.

Ele se consagrou pela atuação em "Ladrões de Drogas" e recebeu vários elogios da crítica especializada, levantando especulações de que seria um dos nomes indicados como Melhor Ator Coadjuvante.

A produção tem o ator interpretando o charlatão Manny Carvalho. O personagem se une a Ray Driscoll (Brian Tyree Henry) em um plano maléfico para roubar uma casa. A situação foge do controle por um embate inusitado.





A dupla se envolve em um confronto direto com traficantes de drogas da região onde a história é ambientada. Marin Ireland("The Umbrella Academy"), Kate Mulgrew("Star Trek: Voyager") e Ving Rhames("Missão: Impossível") estão no elenco da obra. Lançada em 14 de março na Apple TV+, a série é dirigida por Peter Craig e tem Ridley Scott como produtor executivo.

Conhecido internacionalmente como o narcotraficante Pablo Escobar em "Narcos", da Netflix, o baiano Wagner Moura segue se consolidando na indústria audiovisual internacional.

Os projetos "Adolescência" e "Acima de Qualquer Suspeita" lideraram a categoria em que ele estava cotado, segundo a imprensa internacional. Os indicados como Melhor Ator Coadjuvante foram: Bill Camp("Acima de Qualquer Suspeita"), Javier Bardem("Monstros"), Owen Cooper("Adolescência"), Rob Delaney("Morrendo por Sexo"), Peter Sarsgaard("Acima de Qualquer Suspeita") e Ashley Walter("Adolescência").