Reprodução/Divulgação Wagner Moura

O ator Wagner Moura está entre os principais nomes cotados ao Oscar 2026, segundo previsão divulgada pela revista Variety.

Reconhecido por sua atuação em O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, Wagner aparece entre os favoritos na categoria de Melhor Ator, que também inclui grandes estrelas como George Clooney, Dwayne Johnson, Jesse Plemons e Michael B. Jordan.

A publicação americana justificou a aposta no brasileiro com base em sua performance premiada no Festival de Cannes, onde ele levou o troféu de Melhor Ator. Além disso, o longa protagonizado por ele também é mencionado na disputa por uma vaga em Melhor Filme Internacional.

Com foco em diversidade e inovação, a lista da Variety antecipa produções e atores que devem dominar a temporada de premiações. Entre os destaques, também aparecem Wicked: For Good, Sinners e O Beijo da Mulher-Aranha, estrelado por Jennifer Lopez. Julia Roberts, Cynthia Erivo, Emily Blunt e Stellan Skarsgård são outros nomes apontados como fortes candidatos em suas categorias.

Apesar da cerimônia de entrega do Oscar acontecer apenas em março de 2026, e os indicados oficiais só serem conhecidos em janeiro, as previsões já movimentam os bastidores da indústria cinematográfica. Caso confirmada, esta será a primeira indicação de Wagner Moura à maior premiação do cinema mundial.

O Agente Secreto

Ambientado no Recife de 1977, o longa é um thriller político que acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta deixar o passado para trás ao retornar à cidade natal. No entanto, ele logo percebe que a tranquilidade que buscava está longe de ser realidade.

O elenco reúne nomes consagrados do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Carlos Francisco e Alice Carvalho.

A produção é de Emilie Lesclaux e conta com coprodução internacional de empresas do Brasil, França, Holanda e Alemanha. No Brasil, a distribuição será da Vitrine Filmes; nos Estados Unidos e Canadá, o lançamento ficará por conta da NEON, enquanto a MUBI será responsável pela estreia em mercados como Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina(exceto Brasil).

A estreia de O Agente Secreto nos cinemas brasileiros está marcada para 6 de novembro. A obra conquistou reconhecimento internacional ao vencer dois importantes prêmios no Festival de Cannes: Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção para Kleber. Desde então, O Agente Secreto tem sido selecionado por mais de 20 festivais ao redor do mundo.