Reprodução Instagram @marcelofalcao Marcelo Falcão

Os espectadores da Virada Cultural foram surpreendidos com uma ausência de peso entre os cantores confirmados no evento musical. Trata-se de Marcelo Falcão, musicista que se apresentaria no sábado (24), às 19h, mas teve a participação cancelada.

Em comunicado, a equipe do artista detalhou a razão que o fez deixar de fazer o show. "Informamos com carinho e tristeza que, por motivos médicos, o show de Marcelo Falcão que aconteceria na Virada Cultural de São Paulo, em Parelheiros, precisou ser cancelado", começa a nota.





Segundo o comunicado, Marcelo teria machucado o joelho ao longo de uma apresentação que realizou na sexta-feira (23). Por isso, a equipe médica que avaliou o caso dele indicou que ele repousasse e não participasse de outro show em sequência.

"Durante a madrugada, Falcão sofreu uma ruptura no joelho durante uma apresentação e, por recomendação médica, precisará de repouso e cuidados imediatos. Agradecemos profundamente a compreensão de todos, o carinho dos fãs e o apoio da produção da Virada Cultural", completa.

Entenda

Por meio dos stories do Instagram, ele contou aos fãs que tinha rompido um dos ligamentos do joelho, além de expor que passaria pela avaliação de um fisioterapeuta.

"Já fiz radiografia, já fiz ressonância, estou esperando a fisioterapeuta vir aqui para me dar uma posição e, infelizmente, o show de hoje eu não vou conseguir fazer. Não consigo nem botar o pé no chão, nem com muleta", pontuou.

"Mas estou aqui para agradecer a cada um de vocês que tem me dando energia. Rio de Janeiro, eu amo vocês", finalizou ele, que rompeu o ligamento em uma apresentação realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.