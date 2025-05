Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Virada Cultural

Entre os dias 24 e 25 de maio, os paulistanos terão a oportunidade escolher entre mais de 1000 atrações de lazer, que serão divididas por todas as zonas de São Paulo. Trata-se da Virada Cultural, que completa 20 anos em 2025.

Horário

Prevista para acontecer em 1 dia, o evento inicia às 16h30 no sábado (24) e termina no mesmo horário no dia seguinte, domingo (25).

Quem são os principais artistas?

Reprodução: Instagram/@iza Iza, Xamã e Liniker

Durante os 2 dias de apresentações, nomes como Liniker, João Gomes, Luísa Sonza, Xamã, Banda Uó, Duda Beat, BK, Iza, Alceu Valença, MC Hariel, Karol Conká e Léo Santana estão entre alguns dos artistas que irão performar seus maiores sucessos para o público de São Paulo.

Caso queira saber mais informações a respeito do início dos shows e onde eles serão, clique aqui.

Como chegar e sair da virada?

Para aqueles que irão por via CPTM, os trens irão levar os passageiros de maneira ininterrupta durante a madrugada inteira. Entre 00h e 4h, 57 estações estarão abertas, mas fique atento: apenas para o desembarque.

Se desejar usar o meio de transporte, essas são as formas de acessar as linhas de trem: Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Brás (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 12-Safira, 11-Coral) Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral), Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi), Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira), Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral), Engenheiro Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade) e Calmon Viana (Linhas 11-Coral e 12-Safira).

Metrô: na atração cultural, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) ficarão disponíveis para embarcar e desembarcar durante a madrugada entre sábado e domingo.

Já as outras estações, servirão somente apenas para desembarque dos passageiros.

Ônibus: devido ao projeto socio-cultural, a SPTrans terá uma linha especial de ônibus que funcionará as 24 horas que marcam o evento. A partir de 00h, no domingo, todas as viagens em todos os coletivos serão gratuitas. A iniciativa, que faz parte do Domingão Tarifa Zero. já acontece normalmente em São Paulo.

Terminais como o Bandeira e Parque D. Pedro II serão pontos de integração a outros destinos da cidade. Além isso, os ônibus da linha também passarão próximos dos terminais Amaral Gurgel e Princesa Isabel.

Integrações com estações de Metrô, como as que irão funcionar por conta do evento, também estão confirmadas pelos canais dos órgãos públicos da cidade.

Aumento na frota

Para a Virada Cultural, a SPTrans aumentou a frota de ônibus que irá operar entre 00h e 4h, sendo 47% a mais de coletivos para levar os passageiros. Durante o dia, com 25% a mais, também terá reforço em necessidade do deslocamento dos paulistanos e turistas.