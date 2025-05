Foto: Divulgacao O Agente Secreto e Die, My Love são dois dos 22 filmes que disputam pela Palma de Ouro de 2025 em Cannes

O Festival de Cannes, um dos mais maiores e mais importantes premiações do cinema mundial, iniciou na última terça-feira (13). O evento tem a estreia de obras de cineastas renomados, como o brasileiro Kleber Mendonça Filho.

A reportagem do iG Gente listou 22 filmes que irão concorrem à Palma de Ouro, a maior honraria da cerimônia francesa.

O Agente Secreto

Foto: MK Productions/Vitrine Filmes "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

Produção estrelada por Wagner Moura, a trama é centralizada em Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife com o objetivo de recomeçar sua vida. No local, o homem percebe que está sendo espionado por vizinhos e o caos e a insegurança se instauram.

Sentimental Value

Foto: Divulgacao Sentimental Value

Novo longa de Joachim Trier, Sentimal Value repete a parceria do diretor com Renate Reinsve, protagonista de A Pior Pessoa do Mundo . Ainda sem informações, a obra é descrita como "uma exploração íntima e comovente da família, das memórias e do poder reconciliador da arte".

Die, My Love

Foto: Divulgacao Die, My Love

Na trama de Lynne Ramsay — diretora de Precisamos Falar Sobre o Kevin —, Grace ( Jennifer Lawrence) vive em uma área rural remota e é levada à beira da insanidade pelo casamento com Jackson ( Robert Pattinson) e pela maternidade.

The History of Sound

Foto: Divulgacao The History of Sound

Drama gay protagonizado por Paul Mescal e Josh O'Connor, a produção acompanha Lionel e David, dois homens que começam a gravar a vida, as vozes e a música de seus seus compatriotas americanos em meio à Primeira Guerra Mundial.

Nouvelle Vague

Foto: Divulgacao Nouvelle Vague (New Wave)

Richard Linklater retorna ao Festival de Cannes com Nouvelle Vague , sua primeira produção inteiramente francesa que aborda o movimento dos anos 1950 e 1960. O recorte escolhido pelo cineasta é a criação de Acossado, filme de Jeac-Luc Goard(interpretado neste longa por Guillaume Marbeck).

The Phoenician Scheme

Foto: Divulgacao The Phoenician Scheme

O filme conta a história de uma relação conturbada entre um pai e uma filha no comando de uma empresa familiar. Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Jefrrey Wright e Scarlett Johansson fazem parte da nova produção de Wes Anderson.

Eddington

Foto: Divulgacao Eddington

Longa de Ari Aster(Hereditário e Midsommar), Eddington acompanha a rivalidade entre o xerife Joe Cross (vivido por Joaquin Phoenix) e o prefeito local Ted Garcia ( Pedro Pascal). Cross decide se candidatar às eleições municipais da acidade após se recusar a usar uma máscara facial em um supermercado. Com isso, a relação entre os dois estremece: agora, Garcia terá uma oposição para derrotar politicamente.

Alpha

Foto: Divulgacao Alpha

No filme de Julia Ducournau, a personagem-título é uma adolescente problemática que mora sozinha com a mãe. O relacionamento entre elas muda a partir do momento em que a garota aparece em casa com uma tatuagem no braço.

Sound of Falling

Foto: Divulgacao Sound of Falling (In Die Sonne Schauen)

A produção de Mascha Schilinski acompanha a trajetória de vida de quatro meninas de diferentes períodos de tempo em uma fazenda alemã.

Two Prosecutors

Foto: Divulgacao Two Prosecutors

Longa de Sergei Loznitsa, Two Prosecutours conta a história de um jovem promotor que se propõe a desafiar um sistema durante o Grande Terror de Stalin em 1937, após descobrir uma carta de um prisioneiro que é um pedido desesperado de ajuda.

Dossier 137

Foto: Divulgacao Dossier 137 (Case 137)

A história dirigida por Dominik Moll é centralizada em Stéphanie, uma policial que trabalha para a Corregedoria. A profissional é designada para um caso envolvendo um jovem gravemente ferido durante uma manifestação tensa e caótica em Paris.

Embora ela não encontre evidências de violência policial ilegítima, a investigação toma outro rumo quando ela descobre que a vítima é de sua cidade natal.

Sirât



Foto: Divulgacao Sirât

No filme de Oliver Laxe, um pai, acompanhado de seu filho, vai à procura de sua filha desaparecida no norte da África.

The Little Sister (La Petite Dernière)

Foto: Divulgacao La Petite Dernière

O coming-of-age de Hafsia Herzi centraliza sua narrativa em Fátima, a caçula de três filhas, enquanto lida com as primeiras experiências da vida adulta: a ida à universiade, sua atração por mulheres e a relação que possui com a família franco-argelina.

Renoir

Foto: Divulgacao Renoir

Comandado por Chie Hayakawa, Renoir acompanha Keiji, uma garota de 11 anos que precisa lidar com o câncer de seu pai e o estresse de sua mãe. Nos momentos em que está sozinha, a menina se torna fascinada pela telepatia e vive uma fantasia em seu próprio mundo.

Eagles of the Republic



Foto: Divulgacao Eagles of the Republic

Na obra de Tarik Saleh, o ator mais adorado do Egito, George Fahmy, conhecido como o ator favorito do Egito, é pressionado a estrelar um filme encomendado pelas mais altas autoridades. Ele relutantemente aceita o papel e se vê dentro de um jogo interno de poder.

Além disso, o artista inicia um affair com a esposa do general que supervisiona o longa.

Un Simple Accident (A Simple Accident)

Foto: Divulgacao Un Simple Accident

Dirigido por Jafar Panahi, o longa tem como trama central um pequeno acidente que provoca uma série de consequências crescentes.

Fuori

Foto: Divulgacao Fuori

Mario Martone centraliza a história na escritora Goliarda Sapienza, que comete um roubo e, por isso, sua reputação é manchada. Encarcerada na maior prisão feminina da Itália, ela se vê vivendo ao lado de ladrões, viciados, profissionais do sexo e revolucionários. Quando sai do local, ela continua a se envolver com essas mulheres e, ao longo de um verão sufocante, um relacionamento que muda sua vida floresce, fazendo com que desperte nela o desejo de viver e escrever.

Romería

Foto: Divulgacao Romería

Na história dirigida por Carla Simón, Marina deve viajar para a costa atlântica da Espanha para obter uma assinatura para um pedido de bolsa de estudos dos avós paternos que ela nunca conheceu.

Zan o Bacheh (Woman and child)

Foto: Divulgacao Zan o Bacheh (Woman and child)

A obra acompanha Mahnaz, uma enfermeira viúva de 40 anos, que luta com seu filho rebelde, Aliyar. O garoto foi suspenso da escola. As tensões familiares atingem o pico durante a cerimônia de noivado com seu novo namorado Hamid, e ocorre um trágico acidente. No rescaldo, Mahnaz será forçado a enfrentar traição e perda e embarcar em uma busca por justiça.

Resurrection

Foto: Divulgacao Kuang Ye Shi Dai (Resurrection)

A obra acompanha Segue uma mulher que acorda em 2068 e descobre que é o único ser vivo em um mundo em ruínas. Presa em muitos sonhos, ela encontra um cadáver biônico meio homem meio robô e tenta acordá-lo contando histórias intermináveis - um conto metafórico contando quase um século de solidão para a China.

O andróide então vagueia dentro de suas histórias e seus sentidos despertam gradualmente. No final de seus contos, a protagonista deve fazer uma escolha: retornar ao mundo real ou ficar sozinha com esse ser biônico, por quem ela está começando a desenvolver sentimentos reais.

Jeunes Mères (Young Mothers)

Foto: Divulgacao Jeunes Mères (Young Mothers)

O longa de Luc e Jean-Pierre Dardenne mostra a vida de quatro jovens mães, que cresceram em circunstâncias difíceis e precisam lutar para obter uma vida melhor para si e seus filhos.

The Mastermind

Foto: Divulgacao The Mastermind

Comandado por Kelly Reichardt, The Mastermind aborda JB Mooney, um carpinteiro desempregado que se tornou ladrão de arte amador. O homem de Massachusetts planeja seu primeiro grande assalto. A trama se passa nos anos 70.