Foto: Divulgação Espetáculo Quanta Energia

O Espetáculo Quanta Energia retorna ao Centro Cultural Light de maneira gratuita, no mês de novembro . A iniciativa visa homenagear o dia da Ciência e da Cultura, que acontece no dia 5 de novembro.

A atração , que completa 10 anos em 2024, ocorrerá dos dias 4 a 8 de novembro , no Centro Cultural Light (Centro do Rio de Janeiro). As sessões irão ocorrer diariamente em dois horários : pela manhã, às 10h , e durante a tarde, às 14h .



Apresentado por dois cientistas extremamente animados, a obra conversa com diversas idades ao mesclar humor e ciência . Além disso, a narrativa construída para o espetáculo é pautada em interações entre os atores e o público.

A peça tem como objetivo explicar o confuso universo da energia elétrica para conscientizar aqueles que minimizam ações que afetam a natureza, como o desperdício de energia.

10 anos na estrada

A atração está em cartaz desde 2014 e já contou com mais de 350 apresentações em diversos locais do Rio de Janeiro. Lugares como o Centro Cultural Light, Cidade das Artes, Planetário da Gávea, Naves do Conhecimento e Bibliotecas Parque já foram palco para a obra "Quanta Energia".

Além disso, a iniciativa também foi apresentada em escolas públicas e particulares . Ao total, quase 40 mil espectadores tiveram a chance de acompanhar o espetáculo .

Todo o projeto é realizado por meio de uma parceira entre a Light, distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro, a Mad Science, líder mundial em entretenimento educativo e a Kommitment Produções, especialista em produções culturais.

Fora isso, a obra também conta com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Informações:

Espetáculo Quanta Energia - 4 a 8 de novembro. Horários: sessões 10h e 14h

Duração: 60 minutos Local: Centro Cultural Light (Av. Marechal Floriano 168, Centro – Rio de Janeiro). Classificação indicativa: a partir de 5 anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .