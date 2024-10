Reprodução Max/Disney/Netflix Filmes para assistir no Dia das Crianças (12)

O Dia das Crianças (12) chegou! Para aproveitar o feriado, nada melhor do que ver filmes infantojuvenis, não é mesmo? Pensando nisso, a redação do iG Gente preparou uma lista com cinco longas-metragens que fazem sucesso entre os pequeninos. Confira:







'Divertidamente 2' | Disney +

Sucesso de crítica e público, a animação do Grupo Disney já pode ser assistida no conforto de casa. No segundo filme, Riley precisa lidar com as emoções e mudanças trazidas pela adolescência, enquanto as emoções da mente dela tentam lidar com novos membros: Inveja, Vergonha, Tédio e Ansiedade.





'Happy Feet, o Pinguim' | Max

Um dos pinguins mais fofos e queridinhos do cinema merece ser lembrado nesta data! Quando não consegue atrair uma fêmea com seu canto, o jovem Mano decide apelar para o dom que tem nos pés e sapatear. No meio da conquista amorosa, o animal se vê em uma aventura quando se perde da família e é capturado por humanos.





'Turma da Mônica: Laços' | Globoplay

Primeiro live-action baseado no universo criado por Mauricio de Sousa nos quadrinhos, o filme traz os icônicos Cascão, Magali, Cebolinha e Mônica em uma história repleta de lições sobre amizade e família. Outras derivações do filme, como a sequência da primeira obra e uma série spin-off, estão disponíveis no streaming do Grupo Globo.





'Matilda' | Prime Video

Clássico dirigido por Danny DeVito, conta a trajetória de Matilda (Mara Wilson). Esquecida pela família e abraçada por uma professora na escola, a garotinha descobre ser dona de poderes mágicos. A trama da bruxinha que marcou gerações foi inspirada em um livro homônimo de Roald Dahl.





'O Touro Ferdinando' | Netflix

Responsável por abordar assuntos delicados de forma lúdica, a obra gira em torno de um touro imenso no tamanho e na gentileza. Para conseguir mostrar que não é um animal feroz, Ferdinando conta com a ajuda de seus amigos. A animação está disponível no catálogo da gigante do streaming.





