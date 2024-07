Reprodução/Instagram Lady Gaga e Joaquin Phoenix em Coringa: Delírio a Dois

Lagy Gaga e Joaquin Phoenix brilham em novo trailer de “Coringa: Delírio a Dois”, divulgado pela Warner Bros. Pictures nesta terça-feira (23). Na sequência do polêmico “Coringa”, de 2019, a cantora viverá a personagem Harleen Frances Quinzel, uma psiquiatra que, após se envolver com Arthur Fleck, vivido por Phoenix, enlouquece e assume a identidade de Harley Quinn (Arlequina).

O clipe de quase três minutos, é possível ouvir o julgamento do personagem, condenado após os eventos do primeiro filme, até que Harley Quinn, em off, é ouvida dizendo a Arthur: "Quando vi o Coringa pela primeira vez - quando vi você - pela primeira vez na minha vida, não me senti mais tão sozinha."

No que parece ser uma rebelião na clínica psiquiátrica em que o personagem estaria internado, a dupla aparece dançando em meio ao caos. "Você pode fazer o que quiser... você é o Coringa", diz Harley.

Por se tratar de uma versão alternativa do vilão de Batman, separada do universo cinematográfico que está sob o comando criativo de James Gunn (Guardiões da Galáxia), no qual Arlequina deve continuar com Margot Robbie, é possível a personagem receba uma abordagem diferente, até mesmo não sendo mais a psiquiatra de Arthur que, torturada por ele, assumiria a nova personalidade.

Com o sucesso do primeiro filme, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial, se tornando o filme baseado em quadrinhos mais lucrativo da história - o roçamento foi de R$ 60 milhões - Todd Phillips retorna para a direção do novo filme que, dessa vez, será um musical.

Coringa: Delírio a Dois chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de outubro, e traz ainda em seu elenco nomes como Zazie Beetz, de Deadpool 2, e Brendan Gleeson, de Harry Potter e o Cálice de Fogo.



