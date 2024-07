Laís Seguin Hailey Bieber explica por que escondeu gravidez de Justin Bieber

Grávida do seu primeiro filho com Justin Bieber , Hailey Bieber compartilhou detalhes íntimos sobre sua experiência com a gravidez em uma entrevista recente à W Magazine. A modelo revelou como conseguiu esconder a gravidez durante os primeiros seis meses e abordou as dificuldades que enfrenta tanto com a gestação quanto com a exposição nas redes sociais.

Hailey explicou que manteve a gravidez em segredo inicialmente devido ao seu corpo, que não começou a mostrar sinais de gestação até os seis meses. “Eu consegui manter isso em segredo porque fiquei pequena por muito tempo. Não tive barriga até os seis meses, então pude usar roupas largas e jaquetas para disfarçar”, disse ela.

A modelo admitiu que considerou a ideia de esconder a gravidez por mais tempo, mas decidiu que não era sustentável. “Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim, mas o estresse de não poder viver minha gravidez de maneira livre me incomodou. Eu senti como se estivesse escondendo um grande segredo e não me senti bem com isso. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida”, contou.

Além dos desafios emocionais, Hailey abordou as dificuldades de lidar com o excesso de informações nas redes sociais, especialmente relacionadas à saúde. “Você vê tantas histórias sobre nascimentos traumáticos e experiências difíceis. Eu sei que essas situações são reais, mas não quero me assustar com isso”, revelou, mencionando também as dificuldades com os enjoos matinais, que ela considera durar o dia todo.

Apesar dos desafios, Hailey disse que está se sentindo bem na reta final da gravidez, graças à sua rotina de exercícios e uma dieta rica em proteínas. Ela se permitiu algumas indulgências, como contratar um chef particular para preparar jantares em casa. “Ouço o que o bebê quer. Se ele quiser pizza, nós faremos pizza”, comentou.

Críticas ao relacionamento com Justin Bieber

Hailey também falou sobre os ataques ao seu casamento com Justin Bieber. Ela mencionou que as críticas constantes sobre o relacionamento é doloroso e que, embora tenha tentado se acostumar com a crítica, a dor persiste. “As pessoas sempre tentaram nos fazer sentir mal, dizendo que nosso relacionamento estava desmoronando. Eu tentei agir como se não me importasse, mas percebo que a dor nunca diminui”, desabafou.

Hailey e Justin se conheceram em 2009, quando ela tinha apenas 12 anos e era fã do cantor. O casal começou a namorar oficialmente em fevereiro de 2016, mas terminaram pouco depois. Eles se reconciliaram e casaram, agora esperando seu primeiro filho juntos.