Laís Seguin Marina Sena menciona exigências do pai para Juliano Floss namorá-la

Marina Sena , de 27 anos, e o namorado dela Juliano Floss, de 20, estão curtindo uma viagem por Lisboa, em Portugal. O casal tem compartilhado momentos da estadia europeia nas redes sociais, mas recentemente passaram por uma situação inusitada em um restaurante local. Durante uma refeição, o dançarino ficou visivelmente enojado ao perceber que a cantora havia comido o olho de um peixe.

O dançarino, incomodado com a cena, começou a passar mal, dizendo: “Toda a comida que está aqui (estômago) está querendo ir embora”, enquanto tentava evitar vomitar. Marina, por sua vez, reagiu ao comportamento de Juliano com uma dose de humor. “Para de ser dramático! Só porque eu comi o olho do peixe”, brincou a cantora.

Juliano respondeu com um tom de frustração: “Você não comeu só. Eu estava aqui com a minha saladinha gostosa e você disse: ‘Amor, olha aqui’. Olhei e o olho na língua dela! Porra, amor!”. Em meio à situação, Marina também revelou em suas redes sociais que seu pai tem exigências bem específicas para quem quer se relacionar com ela.

“Se você chegar em Taiobeirase meu pai fritar uma traíra para você e você não comer a cabeça, eu te garanto que ele não vai mais querer que eu me relacione com você. Se não roer um piqui ou comer cabeça de traíra, meu amor…”, disse ela, com um toque de humor. Juliano, demonstrando seu carinho pela namorada, afirmou que faria qualquer coisa para agradá-la. “Faço qualquer coisa por você, como qualquer coisa”, garantiu ele.

Relacionamento de Marina Sena e Juliano Floss

No início de julho, Marina Sena e Juliano Floss finalmente revelaram seu romance ao público com uma série de fotos encantadoras tiradas na Europa, onde a cantora estava em turnê promovendo seu álbum Vício Inerente . A legenda das imagens foi simples, consistindo apenas em um emoji de coração vermelho, um gesto que expressava claramente o amor entre o casal sem precisar de palavras.

No entanto, o romance de Marina e Juliano não tem sido recebido apenas com felicitações. O casal está enfrentando uma onda de críticas nas redes sociais, principalmente por causa de seu passado e da diferença de idade entre eles. O incômodo começou quando fãs da ex-namorada de Juliano, Vivi Wanderley, resgataram fotos e momentos de Marina em uma viagem com amigos de Anitta, onde também estavam Vivi e Juliano.

Esse detalhe gerou acusações de que Marina estaria “talaricando” o ex-namorado da amiga, algo que provocou uma série de comentários negativos sobre a relação. Além disso, Marina, de 27 anos, tem enfrentado críticas sobre a diferença de idade entre ela e Juliano, que tem 20anos. Essa diferença gerou comentários maldosos e especulações nas redes sociais, com usuários da internet não poupando críticas.