Mayra Dugaich Zilu Camargo oficializa candidatura a vereadora de São Paulo

Na última segunda-feira (22), a empresária e ex-mulher de Zezé di Camargo , Zilu Camargo , oficializou sua candidatura ao cargo de vereadora em São Paulo.

De acordo com o jornalista Leo Dias, Zilu se filiou ao União Brasil. O evento do anúncio contou com a presença do presidente da casa, Milton Leite. Ele é uma figura expressiva do partido na Câmara de São Paulo.

Vale destacar que antes do anúncio, Zilu começou a abordar temas estratégicos em suas redes sociais. Em vídeos recentes, a influenciadora trata de questões como violência doméstica e violência contra a mulher.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a empresária se candidata em uma eleição. Ela irá utilizar o nome Zilu Camargo nas urnas, sobrenome de seu ex-marido e terá o número 44180.

Zilu Godoi teria barrado Dado em reencontro com Wanessa, diz jornal

A ausência de Dado Dolabella no vídeo do reencontro de Wanessa Camargo com a família após ser expulsa do BBB chamou a atenção.

No último domingo (3), Zilu Godoi, mãe de Wanessa, afirmou que a filha “ não cultiva mais qualquer relacionamento com o ator. Ela não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela, e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias”.

Segundo o jornal Extra, a cantora passou a primeira noite fora do programa apenas com a mãe, os filhos e a irmã.

Ainda segundo o Extra, no último sábado (2), ao ser anunciada a expulsão de Wanessa, Dado Dolabella afirmou que encontraria a namorada no Rio de Janeiro. Ao saber disso, Zilu teria proibido a entrada do ator e cantor no condomínio em São Paulo, onde ela estava com os netos, e teria ameaçado acionar a polícia. Dado, então, teria desistido da viagem. Ele não se manifestou publicamente.