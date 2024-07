Divulgação/Netflix Sob as Águas do Sena



Após causar certo descontentamento em membros da comunidade cientifica, por mostrar um tubarão invadindo as águas do famoso rio de Paris, o filme Sob as Águas do Sena, da Netflix, foi acusado pelo diretor e roteirista francês Vincent Dietschy de ter usado suas ideias sem consentimento. Dietschy abriu um processo contra o filme, pedindo que fosse retirado da plataforma, o pedido foi rejeitado pela corte de Paris. A informação foi publicada pelo Deadline, na quinta-feira (4).

Vincent Dietschy abriu um processo acusando os produtores Edouard Duprey e Sébastien Auscher e o agente Laurent Grégoire de terem usado suas ideias para a produção do filme que, segundo ele, foi registrado ainda em 2011, e ele jamais foi consultado sobre o seu uso para o longa da plataforma de streaming.

Assista ao trailer:



