Brian Brulfield, advogado que representa Kanye West em um processo judicial que está em andamento, afirma que o rapper se recusa a pagá-lo ou até mesmo a falar com ele. De acordo com um novo relatório da ABC 7, Brumfield solicitou ser dispensado de representar West em seu processo de agressão contra Justin Poplawski.



Brumfield alega nos documentos que o cantor encerrou sua relação de trabalho em 21 de junho. "O réu também não falará com o advogado e o réu se recusa a pagar o advogado também," alegam os documentos, segundo a ABC 7.

O processo original, apresentado em 10 de janeiro por Justin Poplawski e sua esposa, Tiffany Marshall, acusa o rapper de agressão e lesão corporal, imposição intencional de sofrimento emocional e negligência em relação ao suposto incidente com Poplawski.

Poplawski, que afirma já ter obtido o autógrafo de West antes, supostamente abordou o rapper fora do clube social Soho Warehouse na South Santa Fe Avenue, no centro de Los Angeles, em janeiro de 2022. De acordo com o processo, West supostamente atacou Poplawski no local.

Quando Poplawski pediu desculpas, ele alega que o artista lhe disse "Desculpa pelo quê?" e continuou a agredir Poplawski várias vezes, o que ele alega ter resultado em ferimentos.

Ele alega que o rapper agiu de 'cabeça quente' por conta de seu tumultuado processo de divórcio de Kim Kardashian na época.

A última notícia chega pouco depois de West ter sido nomeado em outro processo apresentado por um ex-funcionário da Yeezy no início deste mês. O funcionário alega que a nova esposa do rapper, Bianca Censori, enviou vídeos íntimos a funcionários menores de idade .

Censori negou as alegações em uma declaração submetida à Page Six pelo ex-chefe de gabinete de West, Milo Yiannopoulos.