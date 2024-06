Sotheby's/Reprodução Capa original de Harry Potter

Que a franquia de Harry Potter é uma mina de dinheiro, isso não é novidade para ninguém. E isso se mostrou ainda mais forte durante um leilão realizado pela casa de leilões Sotheby’s em Nova York, Estados Unidos, que vendeu a ilustração original da capa do primeiro livro da saga criada por J.K. Rowling, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", por um valor milionário, estabelecendo um novo recorde para itens relacionados à série de livros.



De acordo com a Forbes, era esperado que a peça fosse vendida pelo valor de até US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões). A alta quantia já seria o maior valor pré-venda estimado para um item relacionado ao universo de Harry Potter. Entretanto, em uma disputa acirrada entre quatro licitantes, que durou quase 10 minutos, elevou o valor da peça em quase três vezes, sendo arrematada por US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 10,4 milhões).

A obra se trata de uma aquarela, que retrata a chegada de Harry — um jovem bruxo com os cabelos castanhos, óculos redondos e cicatriz em forma de raio — à estação 9 3/4 para embarcar no Expresso de Hogwarts rumo à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

O desenho foi criado por Thomas Taylor, que tinha apenas 23 anos. Ele desenhou em apenas dois dias a imagem e trabalhava em uma livraria na época da publicação do livro.

Essa não é a primeira vez que a ilustração é leiloada. Em 2001, ela foi vendida também pela Sotheby’s em Londres, sendo arrematada por £85.750 (aproximadamente R$ 561 mil na cotação atual). O valor do arremate já era quatro vezes a mais do que se era estimado na época.

Antes do atual leilão, o recorde de um item da série era de uma primeira edição não assinada de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", vendida por US$ 421 mil (cerca de R$ 2,3 milhões). A venda aconteceu através da Heritage Auctions, em Dallas, Texas, em 2021.

