Foto: Reprodução Cantor da banda Crazy Town viveu os últimos dias em uma pensão

O cantor da banda Crazy Town, Shifty Shellshock, foi encontrado morto na última segunda (24). O artista possuía uma relação complicada com drogas e dava festas com a presença de inúmeras mulheres no quarto de pensão.

Shellshcok, que supostamente sofreu uma overdose que o levou à óbito, viveu seus últimos dias no local. Segundo um vizinho, o musicista morava no último andar da pensão em que foi achado sem vida.

Jason Roberts era vizinho de porta do cantor, mas não sabia do sucesso do astro. O vocalista da banda Crazy Town teve o seu auge entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000.



O histórico de Shifty Shellshock com drogas e bebidas não é recente. Em 2012, o roqueiro chegou a ficar em coma, mas se curou. De acordo com a revista People, no mesmo ano, ele foi preso depois de ser acusado por agressão e posse de drogas. Em 2022, o artista foi detido por dirigir sob a influência de entorpecentes.



