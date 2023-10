Reprodução Tatá Werneck celebra casamento com humor e recebe resposta inusitada

A humorista Tatá Werneck foi ao Instagram neste domingo (8) celebrar o aniversário de casamento com o ator Rafa Vitti. A apresentadora e o artista completaram 7 anos de matrimônio. Juntos, eles são pais de Clara Maria, de 3 anos.

Sem perder o humor, Tatá Werneck comemorou o aniversário com deboche ao insinuar que não se lembraria da data se não tivessem a avisado.

"Esse post é mais do que um agradecimento ao seu amor, companheirismo, paizão que é da nossa pequenininha, roubar meu desodorante há 7 anos, e ter me dado uma família. Esse post é pra agradecer a Lecy que todo ano me lembra que é nosso aniversário de casamento, te amo. Obrigada pela filha mais linda que eu poderia ousar em pedir a Deus. Percebam que nas fotos mais recentes Rafa foi ficando mais arrogante por estar malhando", dedicou a comediante, adicionando o termo #pubi no final.

O ator Rafa Vitti também entrou na brincadeira após a homenagem debochada. "Te amo, meu amor, obrigado por lembrar!! Hahahaha eu só lembrava que era leg day #vidafitness", respondeu.