Reprodução/Imdb - 03.01.2024 Alec Baldwin em bastidores de 'Rust', filme marcado por tragédia





O filme "Rust" teve as primeiras imagens reveladas após a tragédia que marcou as gravações em 2021. A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu no set de filmagens, após ser atingida por um tiro acidental disparado por Alec Baldwin.





As fotos divulgadas pela "Entertainment Weekly" exibem dois cliques feitos por Halyna e outros feitos por Bianca Cline, que a substituiu na função. Matthew Hutchins, viúvo da diretora, também integrou a equipe do longa após a morte da esposa, no cargo de produtor executivo.

A entrada de Matthew aconteceu como parte de um acordo com Baldwin e outros produtores durante o processo do ator por homicídio culposo. O artista e a armeira Hannah Gutierrez-Reed receberam a acusação, que ocorre quando não há intenção de matar.

Integrantes da equipe entraram com ações judiciais contra Alec e a produção após a morte, apontando negligência no set. As acusações contra o ator chegaram a ser retiradas no ano passado, mas ele ainda pode enfrentar um júri popular no Novo México, onde a morte aconteceu e autoridades ainda trabalham no caso.

As gravações de "Rust" chegaram ao fim em maio de 2023. Situado em 1880, o filme faroeste acompanha a história de um menino de 13 anos que cuida de si e do irmão mais novo após a morte dos pais. Ele foge da cidade com o avô, interpretado por Alec Baldwin, após ser condenado à forca por um assassinato acidental.

Veja abaixo as imagens divulgadas, sendo as duas primeiras feitas por Halyna: