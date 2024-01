Reprodução / CBS Morre ator Mickey Cottrell aos 79 anos, vítima de Parkinson

Mickey Cottrell, mais conhecido pelo papel em Star Trek, morreu aos 79 anos. De acordo com a irmã, Suzie Cottrell-Smith, que confirmou a morte a Deadline, o ator sofria de Parkinson e morreu no dia 1 de janeiro no Motion Picture & Television Country House and Hospital em Woodland Hills em Los Angeles, Califórnia.

"Ele era o irmão mais divertido de todos os tempos. Tantas lembranças boas de quando eu era criança – cantávamos juntos, dançávamos, todos os tipos de coisas divertidas que aconteciam o tempo todo quando ele estava por perto. Ele era tão divertido, cheio de vida, divertido. Todas as mulheres da vizinhança o adoravam. Ele conhecia cada filme já feito e cada pequeno ator que aparecia no cinema. Foi incrível. Eu poderia simplesmente fazer a pergunta e ele sempre saberia a resposta quando se tratava de um filme”, declarou Susie ao veículo.

Além de ser ator, Mickey trabalhou como produtor de filmes independentes e foi publicitário e especialista em relações públicas de filmes como Terror a Bordo de 1989, com Nicole Kidman. Em 1989 ele abriu a Cottrell and Lindeman Associates, e em 2002 lançou uma empresa de publicidade, a Mickey Cottrell Film Publicity.

"Em meus trinta anos na indústria cinematográfica e de relações públicas, tive a grande alegria de representar muitos artistas importantes do cinema. Os filmes e cineastas que representei foram homenageados com oito Prêmios do Júri Sundance, três Oscars e inúmeras outras indicações e prêmios. Alguns dos meus sucessos deram nova vida a filmes que de outra forma não teriam tido a oportunidade, variando em escala de grande orçamento a minuto”, diz a descrição do perfil do LinkedIn do produtor.