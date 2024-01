Reprodução/Instagram - 03.01.2024 Carrie Bernans, atriz de 'Pantera Negra', foi atropelada em Nova York





A atriz e dublê Carrie Bernans foi atropelada durante uma festa de ano novo em Nova York. A artista de filmes como "Pantera Negra" e "Vingadores: Ultimato" teve ferimentos graves e segue hospitalizada.





Patricia Lee, mãe de Carrie, fez atualizações sobre o estado de saúde da filha no Instagram, onde mostrou a atriz no hospital e relatou que ela teve várias fraturas e está com os dentes lascados. "Ela está com tantas dores. Foi um incidente traumático", afirmou.

Na atualização mais recente, a mãe informou que Bernans não consegue andar sem ajuda. Segundo a revista norte-americana "People", a atriz estava em uma área ao ar livre de um restaurante quando um carro atingiu ela e outras três pessoas.

O motorista estava envolvido em uma perseguição policial, após um caso de agressão. Ele tentava escapar da polícia na ocasião e bateu em outros carros antes de atingir as pessoas. “A pé, os policiais tentaram acalmar a situação e ordenaram que o operador do veículo estacionasse. O homem não obedeceu às ordens dos policiais e fugiu", afirmou a publicação.