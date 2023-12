Isabela Frasinelli - 04.12.2023 Público ousou em cosplays na CCXP23





A CCXP23 chegou ao fim neste domingo (3) , após muitos fãs do universo geek lotarem o pavilhão em São Paulo, gritarem pelos ídolos nos painéis e se divertirem nas ativações das produções favoritas. Os cosplays também marcaram a edição de 2023 e o iG Gente conversou com algumas pessoas que prepararam visuais personalizados para o evento.

6 meses e nova arcada dentária

Laís Garcia gastou 6 meses para elaborar a fantasia de Alastor, da série "Hazbin Hotel". A paulista fez todo o look e contou que a parte mais desafiadora foi montar os detalhes da peruca e da roupa. No entanto, outro detalhe que chamou atenção foi os dentes, já que ela personalizou uma nova arcada dentária.

"Foi muita pesquisa para fazer o dente, muito tutorial no YouTube. É confortável, porque foi feito para minha boca, foi tirado um molde. Fica um pouco estranha a fala, mas gosto. Faço cosplay há três anos", explicou.

'Suando em bicas' e asa gigante

Enquanto o novo molde de dentes não atrapalhou Laís, outros cosplayers passaram alguns perrengues com o calor para manter o visual. Leandro Marques é de Rio Claro, cidade no interior de São Paulo, e foi à CCXP23 com um cosplay que misturava os personagens Gandalf, de "Senhor dos Anéis", e "Alf, O ETeimoso".



Leandro montou a máscara de Alf a partir de moldagem em impressão 3D e comprou outros itens para montar a parte do mago, como o chapéu e a "barba de papai noel". Caminhar pelo espaço não foi uma tarefa fácil para ele, que relatou "suar em bicas", mas a diversão compensou o perrengue.





"Está calor demais, estou suando em bicas, direto. Andando, pego os pontos certinhos do ar condicionado. Mas é legal ver a reação do pessoal quando entende o trocadilho, essa é a parte mais interessante. Cosplay é para se divertir, tanto a gente se divertir, quanto ver as outras pessoas se divertirem, por isso que eu faço", ponderou.

Evanderson, de 39 anos, também encarou o calor enquanto usava o capacete do cosplay de Arraia Negra, da HQ de "Aquaman". O morador da região do Grande ABC, em São Paulo, criou o item e toda a fantasia a partir de materiais recicláveis.

"O processo demorou um mês, foi mais de reciclagem. Usei canos de luzes, garrafinha PET, as tampas. E o capacete foi feito a base de caixa de pizza. Fui modelando o formato redondo com uma massa plástica", compartilhou.



Taís Marques de Almeida também usou diferentes materiais para fazer as asas de Mulher Gavião, da "Liga da Justiça". A moradora de Mairiporã, interior de São Paulo, levou dois meses para terminar a fantasia e comentou o processo da criação da asa gigante: "Foi a parte mais demorada, porque tive que cortar o tecido, achar estrutura, utilizar papelão, arame, muita cola, pena e paciência [risos]".

Esse é o segundo ano que Taís e o namorado, Marco Antônio Souza, fizeram cosplay juntos no evento. Na CCXP23, ele personalizou por quatro meses a fantasia de Espantalho, vilão do Batman, e relatou o calor durante os primeiros momentos no pavilhão. "Estou suando. Faz uns 20 minutos que cheguei e acho que já perdi uns 4 kg. Muito quente", ponderou.

Encontros de várias partes do Brasil

Os cosplays ainda promoveram encontros de fãs de diferentes lugares do Brasil. Natália Conde, de Minas Gerais, e Bruna Tigrinho, do Paraná, cruzaram no início do evento, usando as mesmas fantasias. A dupla estava caracterizada de Luffy, na transformação no Gear 5, do mangá "One Piece".



Esta foi a primeira vez de Bruna no evento e a curitibana assumiu que o look "deu trabalho", já que passou três meses personalizando todos os itens do visual - do chinelo ao dragão que demorou dez horas para ser finalizado. "Demorou bastante, mas até que foi um material mais barato. É uma experiência muito divertida", ponderou Natália, sobre o próprio look.

Monica Gouveia e José Luiz Araújo também não se conheciam, mas passaram a andar juntos por usaram fantasias do mesmo universo, de "Game of Thrones". A jovem de 21 anos mora em Alagoas e veio à CCXP23 pela primeira vez como Daenerys Targaryen, enquanto o paulista de 56 anos estava caracterizado como Corlys Velaryon.

