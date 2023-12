Isabela Frasinelli CCXP 2023: Cidade de Deus





As gravações da série “Cidade de Deus” (2002) terminaram em novembro e o elenco adiantou detalhes da novidade no painel da HBO Max na CCXP23, neste sábado (2). Alexandre Rodrigues e Roberta Rodrigues voltam como Buscapé e Berenice no seriado e contaram como foi a experiência de retornar aos personagens após 21 anos.

“É revolucionário [voltar ao papel], porque ‘Cidade de Deus’ foi uma revolução não só para nossas vidas, mas para o Brasil. [O filme] mostrou pela primeira vez pessoas pretas em uma grande tela, fez com que a gente começasse a ter um olhar das pessoas das periferias se sentirem representadas. Foi a primeira vez que minha mãe foi ao cinema, foi revolucionário”, avaliou Roberta.

A atriz também defendeu que o longa de 2002 revolucionou o “olhar do Brasil fora do país, na questão da qualidade do trabalho” e que voltar à personagem a fez reconhecer como Berenice já era “empoderada” na trama. Já Alexandre ponderou como foi “nostálgico” voltar a viver Buscapé e “sair correndo dentro da favela que nem um louco”.

Leia também 1º dia da CCXP tem choro de Xuxa e furo de Sandy





Andreia Horta integra o elenco da série e expressou a felicidade de se juntar aos veteranos, refletindo como “Cidade de Deus” mudou até a maneira dela atuar. “Vocês inauguraram um novo jeito das pessoas trabalharem. Nós só estamos aqui hoje porque vocês começaram essa história, que aborda temas urgentes do Brasil e da estrutura política do Rio de Janeiro [...] E uma coisa muito importante da série, é que todas as personagens femininas estão na direção da própria história”, adicionou.

“O mundo só vai mudar, de verdade, quando nós estivermos no controle”, completou Roberta. A intérprete de Berenice reconheceu que foi “muito preocupante” quando o elenco começou a série após mais de duas décadas, mas ressaltou que se sentiu segura pela direção de Aly Muritiba, quem ela disse que conseguiu garantir a “delicadeza” da trama original.