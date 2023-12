Isabela Frasinelli - 02.12.2023 Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo divulgaram 'O Auto da Compadecida 2' na CCXP23





Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo levaram a plateia da CCXP23 à loucura neste sábado (2), durante o painel de “O Auto da Compadecida 2”. O trio foi ovacionado ao adiantar detalhes da sequência do filme de 2000, marcada para estrear em dezembro de 2024. Os intérpretes de João Grilo, Chicó e Nossa Senhora se emocionaram ao avaliar o impacto da trama para o cinema nacional.





“O Brasil merecia esse encontro, não só a gente. É uma história original, mas que respeita muito o universo do Ariano Suassuna. Isso nos deu coragem, ter fé na narrativa”, disse Selton. “João Grilo e Chicó ficaram na nossa cabeça como lendas vivas. Não são só nossos, são das pessoas. Então deu medo, voltar. Medo e atração. É uma entidade, [os personagens] fazem parte de um imaginário. Foi emocionante e forte. Um desejo de amar o Brasil de novo, depois dos últimos anos [...] É para a gente lotar as salas de cinema com um filme brasileiro de novo”, completou Matheus.

Mello elogiou as adições ao elenco, mas reconheceu a responsabilidade dos novos atores se juntarem a um universo já amado entre o público. Taís contou que já conversou com Fernanda Montenegro, que viveu Nossa Senhora no longa original, sobre a “importância das múltiplas representações” da santa. “Não é uma substituição, não dá para substituir, é impossível. Estamos fazendo uma outra apresentação de Nossa Senhora”, adiantou.

Araújo refletiu como Guel Arraes e Flávia Lacerda, diretores do projeto, a fizeram se sentir confiante ao aceitar o projeto. “Foi muito seguro. É um trabalho com um risco muito grande. Mas estar em um lugar de afeto nos deixa com o coração mais tranquilo”, ponderou sobre os profissionais, que também trabalharam no filme de 2000. Nachtergaele também avaliou como foi “emocionante” estar com “pessoas amadas” no set de gravações e rasgou elogios à atriz, ao comentar a cena de introdução de Nossa Senhora.

“No começo estávamos com uma responsabilidade, querendo fazer um trabalho lindo, que não estávamos nos divertindo. Mas do meio para o fim, parecia que eu tinha tomado um ácido, revendo pessoas que amo [...] A equipe fez uma arte deslumbrante, tudo com LED [...] e uma hora eu estava ajoelhado como João Grilo, vendo essa arte, e me aparece Nossa Senhora. Pensei: ‘Acho que essa é a coisa mais bonita que já vi na minha vida’”, entregou.

Taí ainda foi questionada sobre a representatividade de viver Nossa Senhora como uma mulher preta e voltou a ser ovacionada com a resposta. “A população preta sempre foi muito sub-representada nos filmes e no cinema nacional também. Nós falamos que temos ‘Cidade de Deus’, do cine favela. Só que a gente não é só isso. Somos pessoas múltiplas. E não queremos só se ver de uma única maneira, porque isso nos coloca em um lugar sem subjetividade, como se nós não fossemos um povo múltiplo”, declarou.

