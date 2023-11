Reprodução/Instagram Isabelle Drummond

Nesta quarta-feira (22), Isabelle Drummond foi assaltada na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz estava no Leblon quando foi abordada por criminosos, segundo o g1. O carro dela foi levado mas logo recuperado por policiais do 23º BPM (Leblon).

As autoridades também encontraram, no Morro do Santo Amaro, outros itens de Isabelle que foram roubados: uma bolsa da Prada, com uma pochete da mesma marca, uma bolsa da Valentino e produtos Apple, além da chave de um automóvel da marca Audi.

Um outro veículo também foi recuperado e há a suspeita de que seja o carro usado pelos bandidos no assalto. Foi informado que os suspeitos fizeram diversos roubos durante a madrugada.

Isabelle Drummond é assaltada no Rio de Janeiro e tem carro e objetos recuperados





Reprodução Isabelle Drummond é assaltada no Rio de Janeiro e carro da atriz e usado no roubo são recuperados













