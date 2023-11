Reprodução / Instagram “Taylor Swift | The Eras Tour”: O fenômeno global





Isabel, Londres - Taylor Swift já é quase Latina, como gritaram os fãs mexicanos durante sua passagem com a ‘’The Eras Tour’’ pela Cidade do México, onde Taylor se apresentou pela primeira vez em sua carreira na América Latina. A cantora estará no Brasil trazendo sua turnê internacional ‘’The Eras Tour’’ para seis apresentações em São Paulo e Rio. Como esta é a primeira vez que Taylor se apresenta para o grande público em solo brasileiro (Taylor veio ao Brasil em 2012 a convite de emissoras de televisão, então seus dois shows foram um evento privado), as expectativas são grandes, e os números também - Taylor se apresenta no Engenhão, Zona Norte do Rio, com capacidade para 40 mil pessoas, e em São Paulo, no Allianz Parque (palestra Itália) com capacidade para pelo menos 40 mil fãs. O que esperar de Taylor Swift no Brasil:

Sexta-feira, 17 de novembro, a cantora tem seu primeiro show no Brasil agendado com abertura dos portões às 16h, com o início do show às 19h30 no Engenhão, Rio de Janeiro. Sábado e domingo ela se apresenta novamente, e deve seguir a São Paulo, levando consigo não só grandes números de fãs, mas muito glitter, músicas-surpresa e energia, já que o show dura cerca de três horas, sem intervalos. Sexta-feira, dia 24, Taylor se apresenta no Allianz Parque, zona Oeste de São Paulo, nos dias 25 e 26, com a abertura dos portões marcada para às 16h, e início do show esperado à partir das 19h30. Com uma semana de descanso entre os shows no Rio e São Paulo, ela encerra sua passagem na América Latina após São Paulo - e segue em direção à Ásia.





A "Eras Tour" se iniciou em 2022, quando Taylor teve a ideia de homenagear todos os seus álbuns (suas ‘Eras’ musicais) após se sentir forçada a se reinventar, quando sua primeira turnê que passaria pelo Brasil, trazendo seu sétimo álbum, ‘’Lover’’, foi cancelada antes mesmo de começar, bem no meio da pandemia. Na maior turnê de sua carreira - 17 anos - Taylor e seus fãs celebram todos os seus já 10 álbuns lançados, de gêneros distintos como Country ao Pop, e até Folk.

Quem acompanha sua carreira há mais tempo, talvez já esteja familiarizado com o termo ‘’Swiftie’’, possivelmente a versão contemporânea da ‘’Beatlemania ", o fenômeno musical que foram os Beatles e o impacto que causaram. Mas não é só isso - Taylor e seus fãs mantém uma série de referências, piadas, memes, tradições que só Taylor e seus Swifties conhecem bem.

Hoje, com 17 anos de carreira, algumas tradições entre ela e ‘’Swifties’’ acontecem em cada show. Entre elas, você pode esperar ‘’friendship bracelets’’, pulseiras da amizade feitas pelos fãs, que são trocadas durante o show e viraram símbolo de união entre os fãs e a artista. É possível se deparar com os pais da cantora - que ocasionalmente são vistos nos shows presenteando fãs com pulseiras que soletram ‘’Mama Swift te ama’’, e palhetas de violão, parte do merchandise . Cada show é único - Taylor toca duas músicas surpresa com seu violão e não as repete novamente em outros shows, fazendo cada data única para os fãs, que podem se surpreender ao se depararem ao ver seus pedidos feitos à cantora online atendidos.

Outro momento importante, é quando Taylor toca músicas novas, lançadas recentemente como um bônus, dentro de álbuns que têm re-lançado esporadicamente nos últimos anos, após regravar seu catálogo inteiro, resultado de sua saída de sua primeira gravadora, que fez a venda de seus Masters, ou seja, a gravação original de cada música, sem que Taylor soubesse, ou pudesse comprá-los. Após perder as gravações originais, Taylor perdeu o direito de apresentar suas músicas ao vivo, já que não pertencem mais à ela. Taylor detalha o assunto em seus shows, nos vários momentos entre transições de suas músicas, em que ela interage com os fãs, explicando suas razões e aproveitando para anunciar o novo lançamento dos álbuns que ela carinhosamente chama de ‘’Versão da Taylor’’ ( Taylor’s Version , em inglês originalmente).

Os álbuns já re-lançados contém o nome original, seguido de ‘’(Versão da Taylor)’’ e leves ajustes, além de músicas que, segundo ela, não foram parte do álbum original, mas ela gostaria que pudesse ter lançado, apelidadas ‘’(From The Vault)’’, ou ‘’versão do cofre’’. Seu último projeto foi ‘’Midnights’’, lançado em 2022, com a temática de ‘músicas escritas na madrugada’ - segundo ela, músicas antigas entraram no álbum após serem revisitadas. "Midnights" contém baladas e sons pop, com letras mais maduras e poéticas, mas se mantém fiel - as letras são classicamente Taylor Swift, com temática de dificuldades no relacionamento, empoderamento feminino, com referências a filmes, poesias e, claro, os ‘’Easter Eggs’’, os ovos de Páscoa, como Taylor os apelidou, explicando que são como pistas para encontrar os ovos de Páscoa. Ela se refere a cores de roupa que usa, por exemplo, antes de anunciar um novo álbum - ou como fez em Buenos Aires na última semana, trocando a letra de sua música, substituindo a original com o nome do time de futebol americano em que joga Travis Kelce, especulado novo namorado da cantora, e querido dos fãs.

A expectativa é alta, para alguns são 10, 15, 17 anos de espera para ver seu ídolo ao vivo. Com mérito aos fãs que se organizaram e conseguiram homenagens à cantora, podemos esperar a Roda Rico, roda gigante em São Paulo e maior da América Latina, para iluminar a cidade com cores de temáticas de Taylor, e se tudo der certo para os fãs cariocas, há um projeto para iluminar o Cristo Redentor , com mensagens afetivas à Taylor. Os dançarinos e a banda de Taylor já se preparam para sexta-feira, passeando pela capital carioca. Pode-se esperar três horas de música, muita emoção, pulseiras de LED individuais ao entrar no Estádio, uma jornada musical com risadas e choros e, claro, como disse Taylor “esperar o inesperado - e celebrar da mesma maneira’’.

Divulgação “Taylor Swift | The Eras Tour”: O fenômeno global





Para mais informações, acesse o site “Taylor Swift The Eras Tour”

Lista de músicas esperadas:

Lover:



● 'Miss Americana & the Heartbreak Prince'

● 'Cruel Summer'

● 'The Man'

● 'You Need to Calm Down'

● 'Lover'

● 'The Archer'



Fearless:

● 'Fearless'

● 'You Belong With Me'

● 'Love Story'



Evermore:

● ''tis the damn deason'

● 'willow'

● 'marjorie'

● 'champagne problems'

● 'tolerate it'



Reputation:

● '…Ready for It?'

● 'Delicate'

● 'Don’t Blame Me'

● 'Look What You Made Me Do'



Speak Now:

● 'Enchanted'

● 'Long Live'



RED:

● '22'

● 'We Are Never Ever Getting Back Together'

● 'I Knew You Were Trouble'

● 'All Too Well (versão de 10 minutos)'



Folklore:

● 'invisible string' / 'the 1'

● 'betty'

● 'the last great american dynasty'

● 'august'

● 'illicit affairs'

● 'my tears ricochet'

● 'cardigan'



1989:

● 'Style'

● 'Blank Space'

● 'Shake It Off'

● 'Wildest Dreams'

● 'Bad Blood'



Set acústico de músicas surpresa:

● Música surpresa no violão

● Música surpresa no piano



Midnights:

● 'Lavender Haze'

● 'Anti-Hero'

● 'Midnight Rain'

● 'Vigilante Shit'

● 'Bejeweled'

● 'Mastermind'

● 'Karma'

Sobre a autora:

Isabel Machin

Nascida em São Paulo, Isabel Machin descobriu sua paixão pela cultura e às artes na infância, até ouvir falar de uma cantora americana, em 2008, que escrevia suas próprias músicas. Daquele dia em diante, Taylor Swift e suas músicas foram constantes em sua vida. Com 14 anos, se mudou para Londres e, aos 18, se formou no internato Lord Wandsworth College , seguindo ainda no mesmo ano a seu primeiro trabalho na imprensa, como repórter especializada em Turismo. Estudou Direito e História na University of Northampton , e hoje trabalha como freelancer, escrevendo sobre música, cultura e ocasionalmente sobre literatura, economia, geopolítica, entre outros. Quando não está escrevendo ou lendo, toca e canta suas músicas em pubs, fazendo covers com amigos, e não desce do palco antes de cantar uma música de Taylor Swift.

Divulgação Isabel Machin