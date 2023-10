Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift se torna bilionária com sucesso da 'The Eras Tour'





Imagine uma artista que, devido ao seu tamanho sucesso, chegou até impulsionar o PIB (produto interno bruto) de seu próprio país.



Sim, Taylor Swift conseguiu essa proeza.







E, em paralelo, se transformou em uma bilionária.



Agora, ela tem um patrimônio liquido que supera a marca de US$ 1 bilhão, graças ao grande sucesso de sua atual turnê The Eras Tour, que passará neste ano pelo Brasil, com shows em São Paulo e no Rio .

A Bloomberg aponta que o montante financeiro conquistado por Swift é "resultado de muito trabalho e talento, mas também de marketing astuto e disciplina".

Com os 53 shows que a artista realizou nos EUA, rendeu ao PIB do país, impressionantes US$ 4,3 bilhões.

No crescimento do patrimônio de Taylor Swift , também estão incluídos os ganhos

referentes a acordos com as plataformas de streaming, vendas de música,

merchandising, ingressos , entre outros.

O catálogo musical da artista, com base nos álbuns que foram lançados desde

2019, já renderam à ela US$ 400 milhões .