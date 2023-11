Reprodução/Instagram Taylor Swift ganha homenagem no Cristo Redentor; veja vídeo

Depois de muita espera dos fãs, Taylor Swift está oficialmente no Brasil! A cantora chegou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (16) e pôde acompanhar uma homenagem feita no Cristo Redentor.

Os fãs pediram, participaram de uma ação e conseguiram fazer com que o monumento "vestisse" uma camisa famosa da artista.





Com as luzes apagadas, o Cristo recebeu a famosa camiseta que a cantora usa no videoclipe de 'You Belong With Me', adaptada com "Bem-vinda ao Brasil".

Taylor Swift fará seis shows no Brasil, com todos os ingressos esgotados. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro ela se apresenta no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio. Depois, nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque, em São Paulo.

