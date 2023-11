Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift: shows no Brasil devem movimentar R$ 400 milhões





De acordo com uma reportagem da revista Veja , os show de Taylor Swift no Brasil , que fazem parte da The Eras Tour , devem movimentar algo em torno de R$ 400 milhões no turismo do país. Os dados são da SPTuris .

Internacionalmente, a expectativa é que a The Eras Tour possa arracadar mais de US$ 2 bilhões . Só a equipe da artista já recebeu R$ 270 milhões em bônus .





A atual turnê da popstar faz tanto sucesso, que sua arrecadação teve um impacto gigantesco na economia dos EUA , principalmente no PIB do país, onde a The Eras Tour injetou algo em torno de US$ 4,6 bilhões .

Taylor Swift se apresenta no Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira (17), além do sábado (18) e domingo (19) e segue para São Paulo para realizar três apresentações no Allianz Parque , nos dias 24, 25 e 26 deste mês.