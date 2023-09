Reprodução/ Instagram Detonautas

Tico Santa Cruz é a voz do Detonautas Roque Clube - em mais de um sentido. Além de ser vocalista da banda, o cantor não tem medo de expressar opiniões, levando os ideais do grupo para fora dos palcos. E assim deve ser no The Town. O Detonautas marcará presença na primeira edição do festival, neste sábado, 9 de setembro, no palco The One, e o artista promete não se abster quando o assunto for política.

De músicas aos posts no Instagram, o vocalista Tico Santa Cruz já se posicionou politicamente diversas vezes. Na maioria, criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, o artista afirma que pretende se afastar de tais manifestações e focar na música. No entanto, quando questionado se ele ou a banda evitaria expor posicionamentos políticos em shows, incluindo o do The Town, ele afirma que não deixará de se manifestar se for necessário.

"Se porventura alguma coisa extraordinária acontecer, que necessite de um posicionamento mais público, eu jamais vou me abster disso", declara Tico Santa Cruz em entrevista ao iG Gente.

O cantor ainda pontua que as críticas, que foram direcionadas à extrema-direita nos últimos anos, podem mudar de lado. "Se esse governo [o de Luís Inácio da Silva] se colocar de alguma maneira contra a ciência, democracia, educação e a cultura, contra setores importantes para o país, eu vou me posicionar".

Mas ele ressalta que muitas músicas do grupo, por si só, já carregam críticas políticas e destacam a importância da democracia. "Detonautas sempre fez músicas relacionadas ao tema. Então, desde 2002 até agora, a gente está falando sobre isso. Eu acho que a própria 'Aposta' é uma música que fala sobre essa questão de você estar sempre atento à democracia, que é o lugar que a gente tem que estar focado. A democracia tem um espectro que é direita, esquerda e centro, o que a gente não entende como saudável são os extremos, no caso é extrema-direita que se que perdurou durante quatro anos no país".

As canções "Kit Gay", "Micheque" e "Carta ao Futuro" são exemplos das manifestações artísticas que a banda já fez criticando o governo de Jair Bolsonaro e os seguidores do ex-presidente.

Todo mundo já ouviu a música 'Micheque', do @detonautas ? É aquela que pergunta por que a esposa do Bolsonaro recebeu R$ 89 mil do Queiroz. pic.twitter.com/SykrcGxskA — Ciro Gomes (@cirogomes) September 26, 2020





Censura nos palcos

Com essas e outras músicas, o Detonautas já participou e causou em diversos festivais ao longo dos 20 de carreira, como Lollapalooza e Rock in Rio (de Roberto Medina, mesmo criador do The Town). Sobre os eventos, Tico conta que nunca recebeu orientação que colocava limites em manifestações políticas no palco.

"Tanto o The Town, quanto o Rock in Rio, Lollapalooza, eles nunca interferiram no repertório ou orientaram algum artista sobre isso. Pelo menos, não nos orientaram nas vezes que a gente tocou e olha que a gente tocou em momentos muito complexos da política brasileira. Então, é uma escolha individual. Cada artista tem a sua forma de falar. Em 2011, 2013, por exemplo, a gente se posicionou. E era uma época em que artistas não se posicionavam no palco", relembra.

Um exemplo de música que causou no período é "Quem É Você?", que faz críticas ao governo que foi comandado por Dilma Rousseff (PT) e às igrejas evangélicas.

Assim, o vocalista diz que a banda trará todos os tipos de música para o The Town, incluindo as mais polêmicas. O foco do grupo será nas canções que mais fizeram sucesso com o público ao longo dos anos. "A gente está preparando um repertório exclusivo para o The Town [...] A gente acredita que para um festival, o ideal é um repertório de hits. Então, estamos pensando o line-up de uma forma que todo mundo saiba cantar todas as músicas do início ao fim", declara Tico Santa Cruz.

O último fim de semana do The Town será nos dias 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente