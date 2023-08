Reprodução/Instagram Saiba com chegar ao The Town





O "The Town" é um dos eventos musicais mais aclamados pelo público, criado por Roberto Medina, mesmo criador do Rock in Rio, e estreará no Brasil. O festival ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Se você ainda não sabe como chegar ao destino mais esperados pelo "queridinhos" da música, veja algumas opções:

Trens regulares 24 horas

As linhas 4, 5, 8 e 9 funcionarão por 24 horas no dia do festival, que estão com uma parceria com ViaQuatro, ViaMobilidade Linha 5 e ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Serviços do Semi-Expresso

O evento terá um serviço especial que contará com trens exclusivos, com ida e volta para as estações, com embarque separado dos serviços regulares e o tempo de viagem será reduzido.

Para conseguir essa especialidade, você poderá comprar os tickets das passagens pelos canais da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Veja o funcionamento dos trens expresso e semi-expresso :

Reprodução/CTMP Linhas 8 e 9 do metrô de São Paulo





Expresso:

As estações para chegar ao evento são: Estações: (L8) Barueri – (L9) Pinheiros – (L9) Autódromo (Cidade da Música). O tempo estimado até Interlagos é de 48 minutos (de Barueri) e 20 minutos (de Pinheiros). As partidas são a cada uma hora, das 12h às 20h.

Semi-expresso:

As estações para chegar ao festival são: (L8) Barueri – (L8) Carapicuíba – (L8/L9) Osasco – (L9) Pinheiros – (L9) Vila Olímpia – (L9) Berrini – (L9) Morumbi – (L9/L5) Santo Amaro – (L9) Autódromo (Cidade da Música). O tempo estimado até Interlagos é de 52 minutos de Barueri e 23 minutos de Pinheiros. As idas são a cada 30 minutos, das 11h30 às 19h30, e as voltas são de 30 minutos cada, das 0h às 4h.

Estacionamento:

Haverá uma rede de estacionamentos integrados próxima às estações para ônibus, vans e automóveis. Você pode adquirir uma vaga de estacionamento antecipadamente pela ViaMobilidade Linhas 8 e 9 e Coopark.

Caminho final:

Chegando na estação de trem Interlagos, há uma caminhada de 8 minutos até a entrada do festival. Atenção: Algumas ruas próximas ao evento estarão bloqueadas pelo CET para a segurança dos portões.