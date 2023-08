Reprodução/Tracklist 5 shows que prometem ser inesquecíveis no The Town





O The Town é um dos festivais de música mais esperados do ano, criado pelo mesmo empresário do Rock in Rio, Roberto Medina, que acontecerá a partir do dia 2 de setembro.

O festival terá 9 grandes espaços, 6 palcos e uma cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana. Além disso, haverá uma grande diversidade de ritmos — do jazz ao rock, do hip-hop ao blues, do pop ao heavy metal, passando pela MPB e por muito mais.

Vários artistas muito famosos do mundo da música estarão presentes no evento, com shows imperdíveis e cheios de emoção. Com isso, veja quais são os 5 shows que prometem ser inesquecíveis no The Town :

Post Malone

Reprodução/The Guardian Post Malone

Um dos artistas mais ouvidos do Spotify, Post Malone é cantor, compositor, empresário e produtor. Em 2022, o álbum "Twelve Carat Toothache" marcou o quarto Top 5 consecutivo no Top 200 da Billboard e foi muito elogiado pela indústrias da música.

No Rock in Rio, o artista fez um dos shows mais aclamados pelo público do Brasil e de Portugal e já foi indicado ao Grammy Awards em várias categorias, com os sucessos "Rockstar" e "Sunflower".

No dia 2 de setembro, o cantor irá se apresentar no The Town , trazendo todos os hits para o palco.

Demi Lovato

Foto: Universal Music / Island Records Demi Lovato se apresenta no domingo, (2)

Dona dos hits “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry”, “Cool for the Summer” e "Heart Attack”, Demi Lovato é um dos fenômenos da música pop internacional e pretende entregar um show histórico.

A cantora tem quase 30 bilhões de streams conquistados no mundo e todos os oito álbuns estrearam no Top 10 da Billboard 200. Nas músicas, ela mistura vários gêneros musicais como pop, R&B, rock e soul. Demi também se apresentará no dia 2.

Bruno Mars

Reprodução/Joven Pan Bruno Mars

Esse é com certeza um shows mais pedidos e esperados o ano! Bruno Mars é cantor, dançarino, compositor e tem uma habilidade em vários instrumentos. Os sucessos mais conhecidos do artista são “Leave The Door Open”, “Finesse”, “Uptown Funk”, ”That’s What I Like”, “When I Was Your Man”.

Bruno já foi indicado 30 vezes ao Grammy e ganhou 14 vezes o prêmio, além da categoria "Música do Ano" em 2022. Ele bateu o recorde com 6 faixas de diamante na RIAA e está há 600 semanas na Billboard 200.

Os discos do cantor são um dos mais vendidos na história da música pop, com mais de 200 milhões de cópias. Ele se apresentará nos domingos, 3 e 10 de setembro.

Maroon 5

Reprodução/EOnline Maroon 5

Uma das bandas mais queridas de todos os tempos voltou! Marroon 5 marcará presença no The Town. O estilo único de Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton e Sam Farrar encanta todo o público, que está muito animado para cantar e dançar ao som dos sucessos da banda.

Desde o primeiro álbum, o grupo vendeu mais de 90 milhões de cópias da discografia e mais de 550 milhões de streams em singles no mundo inteiro. É a banda de maior sucesso na Billboard Hot 100 deste século, com 32 registros nas paradas e 15 singles no Top 10.

No dia 7 de setembro, Marron 5 promete fazer história no palco do The Town !

Luísa Sonza

Reprodução/Uol Luísa Sonza





Luísa é uma cantora e compositora que é um grande fenômeno na música brasileira. Ela começou a carreira há 10 anos, e se tornou mais conhecida quando fazia vídeos para o YouTube e, logo depois, assinou um contrato com uma gravadora.



Dona dos hits "BRABA", "Café da manhã" e "sentaDONA", ela apresenta características como lutas pelo movimento feminista, defesa da autonomia e independência da mulher, altruísmo, sororidade, empatia e união.

Luísa é uma das artistas femininas mais ouvidas do país, com mais de 10 milhões de streams mensais e o último álbum da cantora ganhou a maior estrela do Spotify Brasil, sendo o álbum pop nacional mais ouvido de 2021, com todas as músicas dentro do Top 70.

A artista se apresenta no dia 3 de setembro.