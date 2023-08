Reprodução/Instagram Saiba com chegar ao The Town

A primeira edição do festival The Town acontece em setembro, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, na cidade de São Paulo. Com cinco palcos, o festival promete música para todos os gostos, mas você já sabe o que o público vai encontrar além dos shows?

Confira oito coisas para fazer além de curtir as apresentações musicais!

1- Roda Gigante

Reprodução / Divulgação Espaço da Roda Gigante

A roda gigante do festival vai ficar pertinho da tirolesa e atrás do palco The One. Nela, o público conseguirá ter uma vista panorâmica de toda a Cidade Da Música.

2- Tirolesa

Reprodução / Divulgação Espaço da Tirolesa

A tirolesa promete ser uma das atrações mais concorridas da Cidade Da Música, afinal, quem for nela, vai voar por cima da plateia do palco principal do festival, o Skyline.

3- Área VIP

Reprodução / Divulgação Espaço da Área VIP

A Área VIP fica de frente para o palco Skyline. Lá você encontrará um ambiente climatizado, com acesso exclusivo a um buffet assinado por um renomado chef de cozinha, além de uma varanda com vista para o Skyline. Já pensou assistir ao show no ar condicionado enquanto come algo exclusivo?

4- The Town, O Musical

Reprodução / Divulgação Espaço do The Town, o Musical

Todos os dias do festival, o público terá acesso à área onde acontecerá o "The Town, O Musical". O musical conta a história de um músico que se muda para São Paulo para ir atrás de seus sonhos. O espaço fica ao lado da rua Rota 85.

5- Montanha Russa

Reprodução / Divulgação Espaço da Montanha Russa

Atrás do palco New Dance Order e do lado da São Paulo Square, os aventureiros de plantão terão acesso à montanha-russa do festival. Com loopings, uma descida radical e curvas rápidas, o brinquedo promete um frio na barriga.

6- Rota 85

Reprodução / Divulgação Espaço da Rua Rota 85

A rua Rota 85 fica bem ao lado do ambiente do musical. Ela celebra o primeiro Rock In Rio, que aconteceu em 1985. Por ela, o público passará por diversas memórias do festival, que, inclusive, é dos mesmos criadores do The Town.

7- Megadrop

Reprodução / Divulgação Espaço do Megadrop

Mais uma atração que promete ser popular entre o público mais aventureiro do festival é o Megadrop. Ele fica ao lado da Área VIP e é a atração mais alta do festival. O brinquedo no estilo elevador, que leva quem tem coragem até o topo do brinquedo e depois “solta” os participantes, que voltam ao ponto de partida em segundos, promete muita adrenalina e emoção.

8- Market Square

Reprodução / Divulgação Espaço do Market Square

O Market Square é mais um lugar para os amantes de comida. Ele fica ao lado do palco New Dance Order, bem no começo da Cidade Da Música. O ambiente climatizado promete reunir o melhor da culinária de São Paulo e do mundo em um só lugar. Lá o público encontrará um cardápio feito exclusivamente para o festival.