Reprodução / Instagram Regina Casé relembra conhecer Robert De Niro

O nome de Regina Casé entrou nos trending topics, após os internautas resgatarem um vídeo onde a apresentadora relembra o dia que conheceu Robert De Niro. O momento faz parte do documentário “Neville D'Almeida — Cronista da beleza e do caos”.

No vídeo, a atriz conta que encontrou com o diretor Neville D’Almeida na praia, e junto dele, um homem que ele apresentou apenas como Bob. Regina o descreve como um turista, vestindo uma camisa florida, com uma sacola de compras, que sentou em sua canga e diz não ter dado muita moral ao homem.

Ela diz que ele chegou a elogiar o filme "Os sete gatinhos”, adaptação de Nelson Rodrigues, e “A dama do lotação”, gravações que ela participou. Depois de ter revelado ter dado “zero moral”, ao final do dia, ela ouviu de uma amiga que estava junto com ela, que ela havia sido muito escrota com Robert De Niro.

Nos comentários do Twitter, os internautas se divertiram com a situação. “Ela é insuportável com todos sem distinção, gosto assim”, brincou um. “Trata mal todo mundo, diva que não tem preconceito”, disse outro.