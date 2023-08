Marcelo de Assis Saiba os detalhes do funeral da cantora

A família da cantora Sinead O’Connor, que foi encontrada morta na última quarta-feira (2), confirmou à imprensa internacional que o corpo será sepultado em Londres, nesta terça-feira (8).

Segundo o The Sun, família, amigos e fãs terão a oportunidade de se despedir da estrela esta semana. O velório de Sinead acontecerá nesta terça-feira (8) a partir das 10h30 e terá um cortejo à beira mar em Bray.

O cortejo passará pela casa em que Sinead viveu por 15 anos em Montobello, Strand Road em Bray, Co Wicklow. Ainda de acordo com o The Sun, o corpo da cantora também passará na extremidade de Harbour Bar da Strand Road e continuará ao longo da orla marítima até a outra extremidade da Strand Road.

Apesar do corpo passar pelos lugares públicos para os fãs se despedirem, o sepultamento será fechado para apenas família e amigos.

No comunicado confirmando o velório, a família da cantora contou como Sinead amava morar em Bray e estar rodeada pelas pessoas de lá.

“Com este cortejo, sua família gostaria de reconhecer o amor por ela do povo de Co Wicklow e além, desde que ela partiu na semana passada. Slán leat - Me a go - 'Ma'a salama."