Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga pede para Richarlinson mostrar o tanquinho

Durante o “Mais Você” desta segunda-feira (7), Ana Maria Braga pediu para que Richarlinson mostrasse o tanquinho ao vivo e ainda alisou o corpo do jogador de futebol.

O jogador estava atendendo uns dos telefones do “Criança Esperança”, quando a apresentadora o convidou para conversar com ela e Felipe Andreoli sobre esportes. No caminho para a mesa do café da manhã, o jornalista disse: “Você lembrou do tanquinho dele, né?”.

Ana Maria parou no caminho, virou para Richarlinson e pediu para que ele mostrasse. “Deixa eu ver como é”, falou levantando a camisa do jogador.

“Deixa eu mostrar”, pediu Ana Maria mais uma vez, virando Richarlinson para a câmera e alisou o tanquinho. A apresentadora também fez Felipe Andreoli levantar a camisa.

Não é a primeira vez neste ano que a estrela alisa o tanquinho do jogador no “Mais Você”. No programa do dia 6 de março, Ana Maria passou a mão no tanquinho e elogiou: “Gente do céu”.