Reprodução / Divulgação 10 motivos para não perder o The Town

A primeira edição de The Town chega ao Brasil em setembro deste ano. O festival acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O festival é dos mesmos criadores do famoso Rock In Rio, e terá 5 palcos, mais de 235 horas de música e uma expectativa de mais de 500 mil pessoas.

Confira 10 motivos para não perder o festival!





1- Palcos variados

O festival terá cinco palcos diferentes, cada um deles com uma finalidade. O palco Skyline será onde vai acontecer os shows dos maiores artistas brasileiros e do mundo, além da queima de fogos que acontecerá no fim de cada dia. O The One terá ritmos e estilos diferentes, e ainda vai levar o público a uma experiência imersiva, tendo uma arte integrada e provocativa.

O Factory será uma área onde o hip hop e street dance se juntam com o colorido da arte urbana. Já o São Paulo Square contará com bandas de jazz e blues para celebrar o lado histórico da cidade.

Por último, no New Dance Order , a plateia encontrará música eletrônica, com os maiores DJs do Brasil e do mundo.

2- Comida

Além de música, o festival oferecerá o “City Market”, espaço gastronômico que terá a diversidade da culinária paulista. Para aqueles com o gosto mais requintado, terá a “Área VIP”, uma parte climatizada e com buffet.

Reprodução/Instagram Bruno Mars fará duas apresentações no festival The Town





3- Grandes atrações

O festival contará com a presença de nomes como Foo Fighters, Demi Lovato, Maroon 5, Bruno Mars, Ludmilla, Luísa Sonza, Pitty, Liam Payne, Racionais MC, Criolo, Ney Matogrosso, Seu Jorge, entre outros. É música para todos os gostos.

4- Aventura

Para quem quiser tirar um tempo longe das atrações musicais, terá a opção de se aventurar em um dos brinquedos disponíveis no local. De montanha-russa para a roda gigante, e deatirolesa ao mega drop, a escolha é sua!

5- Acessibilidade

O The Town será um festival inclusivo. O grupo estabeleceu parcerias com entidades que desenvolvem projetos e que possuem conhecimento técnico da área.

O festival terá atendimento especial para pessoas com necessidades relevantes para atendimento diferenciados, como gestantes, lactantes, obesos, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

6- The Town, o Musical

Em todos os dias do festival será possível assistir o “The Town, o Musical”, a produção conta a história de um músico que vai para a cidade de São Paulo atrás dos sonhos. Segundo o site do festival, o musical é uma homenagem à riqueza musical e à pluralidade cultural da cidade.

7- Rota 85

Se você for ao festival, não deixe de visitar a rua Rota 85, o The Town pretende levar as pessoas em uma viagem no tempo pela história dos 38 anos do Rock In Rio.

8- Deslocamento

Preocupado que não tem como ir e voltar do The Town? Não se preocupe, o festival fechou uma parceria com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.

9- Pórtico

Os produtores do The Town prometem que o pórtico do novo festival será tão popular quanto o do Rock In Rio. Aproveite já na chegada para registrar o momento na frente do letreiro.

10- É a primeira edição

O The Town 2023 é a primeira edição do festival e é exclusivo de São Paulo. Tudo promete que o evento ficará na história da cidade e do país. Vai perder?