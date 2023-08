Reprodução / Instagram Erika Schneider foi questionada sobre o affair com o novo meia do São Paulo

Erika Schneider foi surpreendida por Álvaro Xaro e Gkay, durante a festa de Carlinhos Maia, com uma pergunta sobre o affair que teria vivido com James Rodríguez, o novo meia do time do São Paulo.

A influenciadora ficou surpresa e desconversou, mas chegou a elogiar a dona do Instagram que soltou a notícia. "A Rainha Matos é babado", falou Erika.

Os boatos de um caso entre James e Erika circularam no começo de 2022. Erika teria viajado até o Catar para se encontrar com o craque colombiano. Na época, ela apenas disse que não sabia de nada.

James Rodríguez chegou no começo desta semana ao Brasil após ser contratado pelo time do São Paulo. O craque assinou um contrato de dois anos, até 30 de junho de 2025.