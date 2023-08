Marcelo de Assis Lizzo está sendo processada por três ex-dançarinas

Na terça-feira (1), foi revelado que Lizzo está sendo processada por três de suas ex-dançarinas por assédio sexual, ambiente hostil de trabalho entre outras acusações. Diversos outros ex-membros da equipe de Lizzo se manifestaram a favor do processo.

Agora, na manhã desta quinta-feira (3), a cantora se pronunciou sobre o assunto. "Estes últimos dias foram terrivelmente difíceis e esmagadoramente decepcionantes. Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Meu caráter foi criticado. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas são tão inacreditáveis ​​quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional", começou.

"Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Eu levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs. Com a paixão, vem o trabalho duro e os altos padrões. Às vezes, tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou como se não fosse valorizado como uma parte importante da equipe. Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a mídia me retrataram nos últimos dia", explicou.

"Sou muito aberta com minha sexualidade e com a forma que me expresso, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou. Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e absolutamente nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa de seu peso. Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que entraram em contato para me apoiar nesse momento difícil', finalizou o pronunciamento.