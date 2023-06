Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Pedro de Landa, jurado teatral, morreu aos 35 anos





O jurado teatral mineiro Pedro de Landa morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada neste sábado (17) pelo "Prêmio Destaque Imprensa Digital", premiação teatral em que era co-fundador. A causa da morte não foi divulgada.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso cofundador, jurado e amigo Pedro de Landa, o mineiro 'Perdido in Sampa' que ajudou a tornar real esse sonho", afirmou o comunicado, que mencionava o trabalho de Pedro como influenciador nas redes sociais pelo perfil "Perdido in Sampa".





Famosos lamentaram a morte do jurado teatral, que era um destaque no meio do teatro musical. "Meus sentimentos a toda família e amigos. Vá em paz", escreveu a atriz Sienna Belle. "Para gente, o que aconteceu? Como assim? Meu Deus", comentou o ator Tiago Barbosa.

"Não estou acreditando nisso. Meu Deus, que notícia triste. Pedro era luz", pontuou o ator Mateus Ribeiro. "Meu deus", expressou o ator Marcelo Varzea.





