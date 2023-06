Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Kourtney Kardashian anunciou gravidez de Travis Barker em show do Blink-182





Kourtney Kardashian anunciou que espera o primeiro filho com o baterista Travis Barker, com quem é casada desde 2022. A divulgação da novidade ao público foi feita durante um show do Blink-182, banda do artista, nesta sexta-feira (16) em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O anúncio fez uma referência ao clipe de "All The Small Things", música lançada pelo grupo em 1999. Assim como uma mulher em um trecho do registro visual, Kourtney aparece segurando uma placa com a frase "Travis, estou grávida".





Após a empresária de 44 anos revelar que está grávida, Travis desce do palco e troca beijos com a esposa, entre gritos dos fãs. Confira abaixo:

























Kourtney Kardashian e Travis Barker já haviam compartilhado a vontade de aumentar a família durante o reality show "The Kardashians". A empresária contou que tinha óvulos congelados, mas passou por dificuldades de engravidar a partir da fertilização in vitro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Kardashian já é mãe de Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston, frutos do relacionamento antigo com Scott Disick. Barker também é pai de dois filhos, Alabama e Landon, frutos da relação com a ex-esposa Shanna Moakler.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.