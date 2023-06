Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Preta Gil retornou aos palcos durante luta contra câncer





Preta Gil participou nesta sexta-feira (16) da estreia do "Nós, A Gente", show especial com os familiares. A apresentação aconteceu no Rio de Janeiro e marcou o retorno da cantora aos palcos durante o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado no início do ano.

A artista cantou ao lado do pai, Gilberto Gil, do filho, Francisco Gil, e mais parentes no evento. Preta se emocionou e chorou ao ser ovacionada por fãs e famosos que marcaram presença na ocasião, como Carolina Dieckmann, Murilo Benício, Otávio Müller e Regina Casé.





A cantora apresentou sucessos de Gilberto e ainda empolgou a plateia com a faixa "Sinais de Fogo". Durante a apresentação de "Vá Se Benzer", colaboração com Gal Costa, ela ainda declarou: "Sou preta, sou gorda, sou bissexual, estou tratando um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil".

a carolina dieckmann trabalhou igual uma condenada hj mas olha ela toda animada enaltecendo a preta gil. eu amo tanto a amizade delas. 🥺🤏🏼❤️ pic.twitter.com/323T3RGxhQ — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) June 17, 2023









Show super emocionante 🥹 pic.twitter.com/CytHtG7qkG — Manu Pampolha (@ManuPimpolha) June 17, 2023





Nas redes sociais, Preta Gil havia anunciado que foi liberada pelos médicos para participar da turnê "Nós, A Gente". A cantora se apresentará com a família por cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Salvador.

"Estou muito feliz, de uma forma que não sei explicar para vocês, porque ficaria muito triste se não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha", declarou.

