Amanda Meirelles e Cara de Sapato se reencontraram nesta sexta-feira (16) e curtiram a noite juntos em um bar de São Paulo. A reunião da dupla empolgou os fãs formados durante do "BBB 23", os "DocShoes", que esperavam um romance entre a campeã e o participante expulso da edição.

"Estava com saudades do Sapatinho", afirmou a médica, nos stories do Instagram, onde mostrou que tomava drinks ao lado do lutador. Sapato ainda publicou fotos com Amanda e apareceu em registros com outros ex-BBBs que marcaram presença na ocasião, como Larissa Santos, da temporada recente do reality, e Rodrigo Mussi, do "BBB 22".

"Acho que esse Antônio Cara de Sapato fica feliz perto da Amanda", avaliou uma pessoa no Twitter. "Como é bom amar DocShoe", escreveu outra. Outros internautas ainda continuaram torcendo para que o romance entre Amanda e Cara de Sapato se concretize fora do programa da Globo.

"Meu casal de filme comédia romântica", comentou um usuário. "Torcendo por eles, são lindos juntos", pontuou outro. "Eles foram feitos um para o outro, sim. Encontro de almas", sugeriu mais um.

