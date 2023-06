Divulgação/ Rogério Lima Berlim Tropical no DFB Festival

Moda, música e arte, é o que o Dragon Fashion Brasil promete trazer para o público. O evento de Fortaleza (CE), que começou em 1999 com foco em trazer marcas de roupas autorais, atualmente deixa claro que a moda e música são aliadas. Em 2023, além dos desfiles, o festival, que aconteceu do dia 31 de maio a 3 de junho, focou nos shows dentro e fora das passarelas

O grupo Berlim Tropical, de Fortaleza, é um exemplo disso. Além do show feito no terceiro dia do evento, os artistas fizeram uma performance no desfile de David Lee, no último dia. "A gente leva a música, mas leva a moda para o palco também, a gente leva a personalidade para o palco. Então, eu acho que música e modas são coisas que casam e são complementares. Sem moda não existe música e vice-versa", diz a atista Clapt Bloom ao iG Gente.

A cantora Lola Garcia, do grupo, ainda destaca a importância do festival dar espaço para artistas menores do nordeste, tanto da moda como da música e promover essa mistura. "Mostra a moda para além de um de um lance muito mercadológico, digamos assim. É bom ver a arte em cima da moda", pontua.

Outro destaque do evento foi a Mumutante, que fez um show no segundo dia e participou como modelo e cantora do desfile da marca Baba, no terceiro dia. Ela abriu as passarelas com roupas da coleção "Pessoal do Ceará" e entoou músicas "Como Nossos Pais" na trilha sonora do desfile.

A cantora, que também já desfilou em edições passadas, declara que o DFB potencializa os artistas do nordeste, tanto da moda, música e até gastronomia (com a feira gastronômica). "O DFB dá essa oportunidade para galera daqui mostrar a potência do Nordeste, a potência de Fortaleza, a potência tanto na moda quanto na música, na culinária também. É um evento bem diverso".

Tanto Berlim Tropical, como Mumutante, perceberam que o público ficou divido entre assistir os desfiles e os shows, já que acontecem ao mesmo tempo. Clapt Boom, no entanto, pondera: "Mas eu acho que uma coisa não anula a outra. As pessoas vão escolhendo o que querem ver e quem não viu o show, pode ver a gente no desfile". Inclusive, além dos shows durante os desfiles, o DFB Festival promoveu o DFB Experience, após a apresentação dos estilistas, com DJs, como o KVHS que fechou o evento.

O festival teve artistas de Fortaleza, mas também de outras áreas do Brasil. Algo que Claudio Silvera, diretor geral do evento busca emplacar nas proximas edições. Ao iG Gente, ele revelou que pretende fechar show com cantores conhecidos do grande público, como Ludmilla, Pabllo Vittar e Gloria Groove. E, no fechamento da edição de 2023, ele prometeu trazer um evento focado em outras artes, além da moda.

