Divulgação/ Nicolas Gondim DFB Festival 2023 traz o desfile de 100% CE

Ofegante, mas feliz. É assim que Cláudio Silveira chega para a primeira noite do Dragon Fashion Brasil Festival, maior evento de moda autoral da América Latina, que acontece em Fortaleza (CE), entre 31 de maio e 3 de junho. O diretor-geral do festival DFB, que traz em 2023 o tema "Em Movimento", celebra o evento e ainda revela grandes novidades para as próximas edições.

"A proposta do evento deste ano é estar em movimento em todas as áreas da moda e fazer com que todas as pessoas entendam que a colaboração é importante tanto do início da cadeia, como o que é feito a mão, até a industrialização, que tem se mostrado um pouco arisca a essa história [do crescimento do autoral] que vem acontecendo. A gente tem um autoral fortíssimo, mas não conseguimos emplacar", conta Cláudio, em conversa ao iG Gente.

O diretor-geral ainda comenta que tenta não comparar o DFB com outros festivais de moda, como o São Paulo Fashion Week (SPFW) e destaca: "Cada um tem sua história de anos. O Dragão está completando 24 anos. Já estamos pensando em outras formas de fazer o festival".

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente!

Cláudio pontua que o evento, que traz destaque para estilistas nordestinos, sempre terá edições em Fortaleza, mas entrega: "Como ele é um festival, a gente vai fazer o país inteiro com uma pegada mais de diversidades, com shows grandes, foco no cinema também".

Claudio fala de artistas grandes que devem estar presentes nas próximas edições, como a de 25 anos, que acontecerá em 2024. "A gente vai fazer um pacote com Ludmilla, Pabllo, Glória. (...) A gente está ainda fechando isso".

Primeira noite trouxe música e moda

O mix entre música, moda e gastronomia já acontece desde 2015 no evento. Na primeira noite (31), o DFB contou com a presença da DJ Thigas, DJ Viúva Negra, DJ Negona e Clara Matod. Os artistas trouxeram os mais diversos gêneros musicais, desde funk, rap, axé a eletrônica.





Deste modo, o público se dividia em grupos diferentes no DFB: profissionais da moda, estudantes e amadores da área e os moradores da região, que iam para conhecer os estilistas, mas também para assistir aos shows e para a feira gastronômica.

O festival traz tantas opções, que deixou o público perdido em alguns momentos. Isso porque com o atraso de cerca de duas horas nos desfiles, quem foi para apreciar as passarelas do DFB não pôde visitar o palco e os stands de comida, já que os horários coincidiram. "Os shows estão muito legais, mas a gente não consegue aproveitar muito por conta dos desfiles", pondera Samara, estudante de moda que prestigia o evento há anos.

Ela, no entanto, reconhece: "Em comparação ao ano passado, esse primeiro dia está perfeito. A estrutura está ótima, a organização está muito boa, os desfiles também".



Na primeira noite, o DFB contou com desfiles de Johson Alves + Sanderson Amaral, 100% CE (marca assinada por Cládio Silveira), Airplane Brasil (marca de Mariana Novais), Liana D'Frika, Melkzada e Almerinda Maria.

A edição deste ano traz estreantes como Mariana Novais, que está por trás da Airplane Brasil. Ao iG Gente, ela comemorou a primeira vez no evento. "Estou com um sorriso de orelha a orelha porque é um grande sonho. A marca só tem dois anos e a primeira vez no Dragão. E eu sou uma super fã do evento, tem umas dez edições que venho assistir".

A AirPlane apresentou a moda beachwear com detalhes em crochê e cores vibrantes na passarela. A estilista ainda comenta o "casamento" entre o festival e a marca, que traz outra característica do evento: promover a sustentabilidade. "O DFB só traz marcas que realmente têm algum propósito, então, super casou. A Airplane é sustentável, a gente se preocupa com o meio ambiente, com estilo de peças e o com rendimento. Estar aqui é um sonho realizado", finaliza ela.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente