Concurso dos Novos - UNIATENEU

Nesta sexta-feira (2), as passarelas do DFB Festival foram abertas pelo Concurso dos Novos, que trouxe coleções de estudantes de moda da UNIATENEU, IFRN, UFC e UFMG. A primeira universidade traz a coleção “Maré Vermelha”, que critica a ação destrutiva do homem na natureza, principalmente no mar. O alunos trouxeram o crochê de saco de lixo com tons avermelhados para representar o caos causados pelo homem. Já o tons azuis fazem referência à resistência da natureza.