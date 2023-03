Jão (Louquinho)

O cantor revelou que não gosta de cantar a faixa "Louquinho", lançada em 2019, antes do lançamento do álbum "Anti-Herói". Jão contou que acha a faixa sem sentido algum, e até a chamou de "música boba". Após o lançamento, o cantor chegou a executar a faixa durante a turnê "Anti-Herói", que ocorreu no mesmo ano, mas a retirou da turnê seguinte, "Pirata". O famoso chegou a cantar a música no show de despedida da turnê em SP, mas afirmou que seria a última vez.