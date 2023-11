Divulgação Ficção histórica de autor best-seller une quatro gerações de mulheres à sombra da Segunda Guerra





Dono de uma escrita reconhecida mundialmente, o jornalista e escritor cubano Armando Lucas Correa está lançando no Brasil seu mais recente livro: “A Viajante da Noite” (Ed.Jangada). O autor tem publicado no país "A Garota Alemã", best-seller mundial traduzido para mais de 13 idiomas e "A Filha Esquecida".

A história de “A Viajante da Noite” narra a trajetória de quatro mulheres que vivem em gerações distintas, mas que, acabam por embarcar em jornadas de autodescoberta, resiliência, lutas e superação. Na obra, elas vivenciam o amor, a perda, a guerra e a esperança, desde a ascensão do nazismo até a Revolução Cubana e, por fim, à queda do Muro de Berlim.





Neste romance histórico, Armando Lucas Correa retorna à tragédia da Alemanha nazista, retratando os perigos que pessoas mestiças enfrentaram sob as Leis Raciais de Nuremberg da década de 1930, e a fatídica viagem do transatlântico St. Louis para Cuba. Por meio de uma narrativa envolvente e emotiva, ele traz personagens cativantes e eventos históricos que marcaram quatro gerações. Seu trabalho é uma ponte entre as identidades culturais e as histórias de famílias que enfrentaram desafios e adversidades.

Sobre as protagonistas e a época em que as histórias se desenrolam:

Berlim, 1931: Ally Keller, uma jovem poetisa, dá à luz a Lilith, uma criança mestiça. Com a ascensão dos nazistas ao poder e o desaparecimento do pai de sua filha –um alemão negro –, Ally precisa esconder sua filha para protegê-la da mortal e fanática ideologia de pureza ariana. Mas, conforme a menina cresce, torna-se cada vez mais difícil e ela põe em ação um plano perigoso, e desesperado, para mandar a filha a um lugar seguro do outro lado do oceano.

Havana, 1958: Já adulta, Lilith tem poucas lembranças da mãe ou de sua infância na Alemanha. Além disso, está muito animada com o futuro ao lado de seu amado Martín, um piloto cubano com fortes vínculos com o governo de Batista. Mas, quando as chamas da revolução se inflamam, Lilith e sua filha recém-nascida, Nadine, veem-se em uma terrível encruzilhada.

Berlim, 1988: Como cientista em Berlim, Nadine se dedica a assegurar a dignidade dos restos mortais de todos aqueles que foram assassinados pelos nazistas. Ela passou a vida toda evitando a verdade sobre a história da própria família, mas sua filha Luna a encoraja a ir atrás de seus antepassados. Porém, caberá a Luna lidar com uma traição chocante que mudará tudo o que ela achava que sabia sobre o passado da família.

Separadas pelo tempo e unidas pelas suas forças e um poema inspirador, as quatro protagonistas de “A Viajante da Noite” ensinam a força do que o amor maternal é capaz.

