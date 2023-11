Divulgação Belo e Ana Clara





Ana Clara, uma das maiores vozes femininas do samba e pagode, está prestes a encantar o público mais uma vez. Após o sucesso da primeira edição da "Batucada da Ana Clara", a cantora anunciou a segunda edição do evento. Com a promessa de uma noite inesquecível, a artista confirmou a participação de Belo.

Para Ana Clara, o cantor é mais que um convidado especial, não apenas por ser uma de suas inspirações e um dos grandes destaques do gênero, mas também por ser um dos nomes que a estendeu a mão e a apoiou desde o começo de sua carreira.

"Belo é meu padrinho. Uma das maiores referências que eu tenho, assim como tantos outros, ele sempre me abriu portas, me deu oportunidades e me ensinou. Ter ele ao meu lado é um presente que olha, as vezes a ficha não cai", afirma.

A artista acredita que a presença do Belo é um marco, além de ser um passo significativo para esse importante projeto musical. "Isso não é uma simples ideia, é o Belo! Ele sempre será um dos principais nomes que qualquer pessoa vai cogitar e graças a Deus eu tenho essa oportunidade de ter ele próximo e principalmente, dele apostar também na Batucada da Ana Clara", declara.

A nova edição do evento, que promete ser mais uma noite repleta de alegria e participações especiais, acontecerá no dia 26 de novembro, em São Paulo.

